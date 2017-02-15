Dongfeng MX3 готовят к презентации

Китайский бренд Dongfeng готовится официально представить новый компактный кроссовер Dongfeng MX3. Первые «живые» фотографии новинки уже попали в распоряжение китайских авто-СМИ.
Представители бренда Dongfeng ранее заявляли, что новый MX3 пополнит семейство Dongfeng MX5 и MX6, став самой компактной моделью линейки. По сути, полноразмерный кроссовер Dongfeng MX6, доступный для покупки в Китае, является полной копией Nissan X-Trail первого поколения.
Длина новинки составляет 4 506 мм, ширина и высота достигают 1 806 мм и 1 642 мм соответственно, а колесная база - 2 630 мм. Ожидается, что «топовые» исполнения новинки получат систему полного привода, а передний предлагается владельцам более доступных вариантов.
В моторную гамму нового MX3 войдет 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» DFMA16, мощность которого составляет 124 л.с. Следует отметить, что аналогичным мотором оснащаются также модели A60 и S30.
Информации о ценах и дате старта продаж новинки пока нет.
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Представители бренда Dongfeng ранее заявляли, что новый MX3 пополнит семейство Dongfeng MX5 и MX6, став самой компактной моделью линейки. По сути, полноразмерный кроссовер Dongfeng MX6, доступный для покупки в Китае, является полной копией Nissan X-Trail первого поколения. Длина новинки составляет 4 506 мм, ширина и высота достигают 1 806 мм и 1 642 мм соответственно, а колесная база - 2 630 мм. Ожидается, что «топовые» исполнения новинки получат систему полного привода, а передний предлагается владельцам более доступных вариантов. В моторную гамму нового MX3 войдет 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» DFMA16, мощность которого составляет 124 л.с. Следует отметить, что аналогичным мотором оснащаются также модели A60 и S30. Информации о ценах и дате старта продаж новинки пока нет.
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