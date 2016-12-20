Dongfeng представит новинку AX1

Начались дорожные испытания компактного «паркетника» марки Fengshen. Этот автомобиль планируется выпускать серийно, и он станет самой доступной машиной на китайском авторынке.
По дизайнерским решениям новая модель AX1 похожа на представленный на прошедшей автовыставке вседорожник Dongfeng Fengshen AX5. Планируется поставить на компактную версию кроссовера бензиновый 1,5-литровый двигатель на 116 л.с.
Модель будет выпускаться в 2-х комплектациях коробки скоростей: с механической на 5 положений и 4-ступенчатым «автоматом».
В России корпорация планирует провести презентацию трех моделей машин: паркетник AX3 с коробкой-автомат, кроссовер AX7 и седан A30. Менеджеры корпорации не отрицают возможности продаж на российских рынках и новой модели вседорожника AX5.
Официальный показ Dongfeng Fengshen AX1 запланирован на 2017 год. Конкурентами данного авто могут стать китайские модели BYD Yuan и Soueast DX3.
Если будет от 700тр сразу куплю. Фиатовцы должны понимать, если цена будет одинаковая с конкурентами, то "успех" будет аналогичен прошлому. Не котируется у нас Фиат, автомобили не ликвидные. Если хотите продавать, то кроме как ценой, привлечь не удастся. Характеристики примерно у всех одинаковые, дизайн ...
По словам менеджера кондиционер добавляет 500000 рублей. Бред полнейший. Мы потому и не купили Punto в свое время, так как были только максимальные комплектации да еще и с какими то ненужными допами. В итоге катаемся на Пежо с климатконтролем за более меньшие деньги. Пишут дешевле и оснащеннее L200, ...
По дизайнерским решениям новая модель AX1 похожа на представленный на прошедшей автовыставке вседорожник Dongfeng Fengshen AX5. Планируется поставить на компактную версию кроссовера бензиновый 1,5-литровый двигатель на 116 л.с. Модель будет выпускаться в 2-х комплектациях коробки скоростей: с механической на 5 положений и 4-ступенчатым «автоматом». В России корпорация планирует провести презентацию трех моделей машин: паркетник AX3 с коробкой-автомат, кроссовер AX7 и седан A30. Менеджеры корпорации не отрицают возможности продаж на российских рынках и новой модели вседорожника AX5. Официальный показ Dongfeng Fengshen AX1 запланирован на 2017 год. Конкурентами данного авто могут стать китайские модели BYD Yuan и Soueast DX3.
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