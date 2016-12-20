20 декабря 2016, 13:19

Dongfeng представит новинку AX1

Начались дорожные испытания компактного «паркетника» марки Fengshen. Этот автомобиль планируется выпускать серийно, и он станет самой доступной машиной на китайском авторынке.
По дизайнерским решениям новая модель AX1 похожа на представленный на прошедшей автовыставке вседорожник Dongfeng Fengshen AX5. Планируется поставить на компактную версию кроссовера бензиновый 1,5-литровый двигатель на 116 л.с.
 
Модель будет выпускаться в 2-х комплектациях коробки скоростей: с механической на 5 положений и 4-ступенчатым «автоматом».
 
В России корпорация планирует провести презентацию трех моделей машин: паркетник AX3 с коробкой-автомат, кроссовер AX7 и седан A30. Менеджеры корпорации не отрицают возможности продаж на российских рынках и новой модели вседорожника AX5.
 
Официальный показ Dongfeng Fengshen AX1 запланирован на 2017 год. Конкурентами данного авто могут стать китайские модели BYD Yuan и Soueast DX3.

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Dongfeng представит новинку AX1
По дизайнерским решениям новая модель AX1 похожа на представленный на прошедшей автовыставке вседорожник Dongfeng Fengshen AX5. Планируется поставить на компактную версию кроссовера бензиновый 1,5-литровый двигатель на 116 л.с. Модель будет выпускаться в 2-х комплектациях коробки скоростей: с механической на 5 положений и 4-ступенчатым «автоматом». В России корпорация планирует провести презентацию трех моделей машин: паркетник AX3 с коробкой-автомат, кроссовер AX7 и седан A30. Менеджеры корпорации не отрицают возможности продаж на российских рынках и новой модели вседорожника AX5. Официальный показ Dongfeng Fengshen AX1 запланирован на 2017 год. Конкурентами данного авто могут стать китайские модели BYD Yuan и Soueast DX3.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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