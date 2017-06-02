2 июня 2017, 12:00
Dongfeng запустил акцию на H30 Cross
Российские покупатели могут сэкономить 100 тыс. рублей при покупке DFMH30 Cross. Специальное предложение действует в период с 1 июня по 31 июля текущего года во всех дилерских центрах марки.
В частности, производитель предоставляет скидку 30 тыс. рублей на модель в комплектации Comfort MT 2016 года выпуска. Еще 40 тыс. выгоды достигается при покупке H30 Cross и одновременной сдаче подержанного автомобиля любой марки по программе трейд-ин.
Также Выгода 30 тыс. рублей достигается за счет разницы в переплате по процентам между стандартной и сниженной ставками в рамках программы DFM Finance. Расчет производится по тарифам банка и не уменьшает розничную стоимость автомобиля. Подробную информацию об условиях акции можно узнать в автосалонах официальных дилеров DFM.
Также Выгода 30 тыс. рублей достигается за счет разницы в переплате по процентам между стандартной и сниженной ставками в рамках программы DFM Finance. Расчет производится по тарифам банка и не уменьшает розничную стоимость автомобиля. Подробную информацию об условиях акции можно узнать в автосалонах официальных дилеров DFM.
Комплектации и технические характеристики
|DongFeng H30 Cross 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|хэтчбек
|Мощность, л.с./ об/мин
|117
|Загородный цикл
|6.5
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Пересел на DFM H30 Cross с ВАЗа 21927 — полный восторг. Пока пробег всего 1,5 тыс км и только по городу, но я однозначно доволен покупкой. Еще ничего не ломалось, хотя езжу на работу и обратно + на выходных. Управление четкое, бех «сюрпризов», а уровень комплектации ВАЗу и не снился.
Купил dfm s30 в январе этого года.Вроде все устраивает, только вот рейка длинная и подвеска на ямках кажется жестковата.Что скажите.Да еще при вкл задней передачи постоянно звучит звук.
Джип это лучше чем кроссовер, может быть тупой вопрос, но прошу объяснить, если лучше, то чем?
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