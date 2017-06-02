2 июня 2017, 12:00

Dongfeng запустил акцию на H30 Cross

Российские покупатели могут сэкономить 100 тыс. рублей при покупке DFMH30 Cross. Специальное предложение действует в период с 1 июня по 31 июля текущего года во всех дилерских центрах марки.
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В частности, производитель предоставляет скидку 30 тыс. рублей на модель в комплектации Comfort MT 2016 года выпуска. Еще 40 тыс. выгоды достигается при покупке H30 Cross и одновременной сдаче подержанного автомобиля любой марки по программе трейд-ин.

Также Выгода 30 тыс. рублей достигается за счет разницы в переплате по процентам между стандартной и сниженной ставками в рамках программы DFM Finance. Расчет производится по тарифам банка и не уменьшает розничную стоимость автомобиля. Подробную информацию об условиях акции можно узнать в автосалонах официальных дилеров DFM.

Комплектации и технические характеристики

DongFeng H30 Cross 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2015
Кузовхэтчбек
Мощность, л.с./ об/мин117
Загородный цикл6.5
Топливобензин
Все характеристики
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Отзывы по теме
Тест-драйв Dongfeng H30 Cross: китайский «кросс»
Пересел на DFM H30 Cross с ВАЗа 21927 — полный восторг. Пока пробег всего 1,5 тыс км и только по городу, но я однозначно доволен покупкой. Еще ничего не ломалось, хотя езжу на работу и обратно + на выходных. Управление четкое, бех «сюрпризов», а уровень комплектации ВАЗу и не снился.
Боря
Тест-драйв Dongfeng S30: китайские доводы
Купил dfm s30 в январе этого года.Вроде все устраивает, только вот рейка длинная и подвеска на ямках кажется жестковата.Что скажите.Да еще при вкл задней передачи постоянно звучит звук.
андр164
Чем джип лучше?
Джип это лучше чем кроссовер, может быть тупой вопрос, но прошу объяснить, если лучше, то чем?
valentin79.11
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Dongfeng запустил акцию на H30 Cross
В частности, производитель предоставляет скидку 30 тыс. рублей на модель в комплектации Comfort MT 2016 года выпуска. Еще 40 тыс. выгоды достигается при покупке H30 Cross и одновременной сдаче подержанного автомобиля любой марки по программе трейд-ин.Также Выгода 30 тыс. рублей достигается за счет разницы в переплате по процентам между стандартной и сниженной ставками в рамках программы DFM Finance. Расчет производится по тарифам банка и не уменьшает розничную стоимость автомобиля. Подробную информацию об условиях акции можно узнать в автосалонах официальных дилеров DFM.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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