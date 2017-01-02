Доработанные «КамАЗы» к «Дакару» готовы

Российская команда «КАМАЗ-мастер» привезла на ралли «Дакар-2017» усовершенствованные гоночные грузовики КАМАЗ. По словам руководителя команды Владимира Чагина, программа подготовки автомобилей к предстоящим стартам включала в себя модернизацию и устранение замечаний, имевших место на предыдущих гонках.
С учётом того, что на «Дакаре» большое количество горных этапов, были проведены работы по высотным настройкам, оптимизирована программа управления двигателем. В частности, установлены моторные тормоза для снижения нагрузки на рабочие тормоза. Среди новинок – установка на все автомобили дополнительного трансмиссионного тормоза гидродинамического типа - интардера. Тормозная мощность трансмиссионного тормоза совместно с моторным тормозом обеспечит существенное снижение нагрузки на рабочую тормозную систему и позволит поддерживать более высокую среднюю скорость, в особенности на горных, извилистых участках.
Были оптимизированы характеристики подвески с целью улучшения плавности хода и скорости движения как по пересеченной местности, так и по классическим раллийным трассам. Учитывая изменившийся характер скоростных участков на «Дакаре» и преобладание классических раллийных и горных трасс, применен новый тип шин с более «дорожным» рисунком протектора.
Айрат Мардеев, пилот команды «КАМАЗ-мастер», серебряный призёр прошлогоднего «Дакара»: «Мы рассчитываем, что будем увереннее чувствовать себя на извилистых быстрых трассах, горных серпантинах, на высоте. Очень важно как будет вести себя двигатель на высокогорном плато Альтиплано. В мощности теряют все, но выигрывает тот, кто лучше настроил моторы».
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался?
Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
С учётом того, что на «Дакаре» большое количество горных этапов, были проведены работы по высотным настройкам, оптимизирована программа управления двигателем. В частности, установлены моторные тормоза для снижения нагрузки на рабочие тормоза. Среди новинок – установка на все автомобили дополнительного трансмиссионного тормоза гидродинамического типа - интардера. Тормозная мощность трансмиссионного тормоза совместно с моторным тормозом обеспечит существенное снижение нагрузки на рабочую тормозную систему и позволит поддерживать более высокую среднюю скорость, в особенности на горных, извилистых участках. Были оптимизированы характеристики подвески с целью улучшения плавности хода и скорости движения как по пересеченной местности, так и по классическим раллийным трассам. Учитывая изменившийся характер скоростных участков на «Дакаре» и преобладание классических раллийных и горных трасс, применен новый тип шин с более «дорожным» рисунком протектора. Айрат Мардеев, пилот команды «КАМАЗ-мастер», серебряный призёр прошлогоднего «Дакара»: «Мы рассчитываем, что будем увереннее чувствовать себя на извилистых быстрых трассах, горных серпантинах, на высоте. Очень важно как будет вести себя двигатель на высокогорном плато Альтиплано. В мощности теряют все, но выигрывает тот, кто лучше настроил моторы».
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