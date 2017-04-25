25
25 апреля 2017, 16:48

Дорога к Эльбрусу в скором времени преобразится

В Кабардино-Балкарской Республике ведется капитальный ремонт 16-километрового участка федеральной трассы А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус, единственной автодороги, ведущей к горным курортам Эльбруса.
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Дорога к Эльбрусу в скором времени преобразится
Для производства работ по капремонту дорожники используют специальную геосетку, которая поможет предотвратить проседания дорожного полотна, образование трещин и увеличит срок службы покрытия.
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Параллельно на данном участке проводится ремонт остановочных комплексов, обустройство тротуаров и искусственного освещения. Срок сдачи объекта намечен на октябрь 2017 года. По окончании ремонта магистраль будет соответствовать европейским стандартам, ее пропускная способность увеличится.
 
На сегодняшний день это единственный путь, ведущий к подножию Эльбруса. Даже в межсезонье здесь проходит более 5 тыс. автомобилей в день, а в пиковый период (к примеру, в новогодние праздники) интенсивность движения достигает порядка 10 тыс. авто в сутки.
 
Капитальный ремонт трассы А-158 протяженностью более 100 км начался в 2011-м. За это время федеральные дорожники привели в порядок участки с 0 по 20 км, с 20 по 29 км, с 36 по 50 км, с 29 по 36 км. Полностью капитальный ремонт всей трассы планируется завершить к середине 2019 года.

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Отзывы по теме
Билет 20 вопрос 1
На 20 билет вопрос №1: правильный ответ 3, потому что главная дорога указывается знаком "ромб с белой окантовкой и внутри желтый", а нижний показывает примыкание второстепенной дороги у главной.
Даниил
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Дорога к Эльбрусу в скором времени преобразится
Для производства работ по капремонту дорожники используют специальную геосетку, которая поможет предотвратить проседания дорожного полотна, образование трещин и увеличит срок службы покрытия.{{material_118927}} Параллельно на данном участке проводится ремонт остановочных комплексов, обустройство тротуаров и искусственного освещения. Срок сдачи объекта намечен на октябрь 2017 года. По окончании ремонта магистраль будет соответствовать европейским стандартам, ее пропускная способность увеличится. На сегодняшний день это единственный путь, ведущий к подножию Эльбруса. Даже в межсезонье здесь проходит более 5 тыс. автомобилей в день, а в пиковый период (к примеру, в новогодние праздники) интенсивность движения достигает порядка 10 тыс. авто в сутки.  Капитальный ремонт трассы А-158 протяженностью более 100 км начался в 2011-м. За это время федеральные дорожники привели в порядок участки с 0 по 20 км, с 20 по 29 км, с 36 по 50 км, с 29 по 36 км. Полностью капитальный ремонт всей трассы планируется завершить к середине 2019 года.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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