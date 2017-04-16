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16 апреля 2017, 13:16
Дорога к морю станет на одну полосу шире
На участке главной отечественной магистрали, ведущей к морю - М-4 «Дон» (1428-1441 км) к началу нынешнего курортного сезона движение автомобилей будет организовано по 3 полосам, а не по 2, как было до сих пор.
В настоящее время на участке введено реверсивное движение в связи с устройством подпорных стен. Открытие 2 полос запланировано на 20 апреля 2017 года. К началу лета движение будет осуществляться по 3 полосам.
Как информирует пресс-служба ГК «Автодор», к летнему сезону будут завершены работы по обустройству участка искусственным освещением, тротуарами, знаками, барьерным ограждениям, разметкой.
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Обычный интервал замены масла - 60-80 тыс. км. Превышать его не стоит - износ увеличивается. Про последовательность написали, чем менять - смотрите, кто базу сам производит, у них качество и цена наилучшими будут. То есть между газпромом и зиком я бы выбрал зик.
скоро за кислород налог плотить будем совсем оборзели
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