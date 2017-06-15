Дорогам Ленинградской области предписано служить дольше
Речь идет о технологии стабилизации земляного основания грунтовой дороги. Ее использование, уверяют специалисты ГКУ «Ленавтодор», позволит сохранить трассу в нормативном состоянии более длительный период эксплуатации. Учитывая, что в нашем регионе особый трафик большегрузных автомобилей, это имеет повышенное значение.
Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, на въезде в пос. Керро были устранены выбоины с использованием горячей битумной эмульсии. Данный метод позволяет оперативно проводить текущий ремонт без перекрытия движения и с минимальными трудозатратами.
Отмечается, что в Ленинградской области насчитывается порядка 10 000 км региональных дорог, из которых 3 000 км – с гравийным покрытием, а 7 000 км – с асфальтобетонным.
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