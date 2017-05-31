Дороги Мурманска и Архангельска проверили активисты
Гарантийные дороги инспекторы оценивали еще в 2015 году, и тогда они были оценены чуть выше среднего, а это значит, что в целом гарантия выдерживается, но проблемы есть. Ситуация за 2 года сильно не изменилась – на 10 осмотренных гарантийных улицах активисты обнаружили недостатки. В основном это просадки люков, небольшие разрушения верхнего слоя покрытия и трещины. Отдельно стоит отметить искусственные неровности, которые со временем превратились в естественные – многие настолько износились, что больше похожи на мусор на дороге.
Активисты также обнаружили много проблем на улицах, особенно на тех, которые были добавлены на «Карту убитых дорог». Среди дорог, набравших наибольшее количество голосов автомобилистов – Нижне-Ростинское шоссе. Дорога находится в плохом состоянии, на ней местами встречаются ямы, закиданные грязью. Судя по грязным знакам, оповещающим об опасности, эти ямы здесь давно.
Архангельск запомнился активистам по инспекции 2015 года разбитыми дорогами и деревянными тротуарами. Гарантийный срок новых дорог в городе небольшой –3 года, и активисты в основном уделили внимание участкам, отремонтированным в прошлом году. Среди таких улиц оказались улицы Федора Абрамова, Шабалина, Розы Люксембург, Логинова и Троицкий проезд. В целом, отремонтированные не так давно участки находятся в хорошем состоянии. Это же наблюдение инспекторов подтвердили и местные общественники – за последние 2 года дороги в Архангельске стали лучше. Это стало возможным благодаря и той общественной работе, которую проводили активисты, выезжая на объекты и контролируя качество ремонта.
А вот на старых улицах города нет нормального дорожного покрытия, тротуаров, повсюду грязь и вонь от канализации. Причем, именно эти улицы были отмечены на «Карте убитых дорог» как те, которые требуют первоочередного ремонта.
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