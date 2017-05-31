31 мая 2017, 13:53

Дороги Мурманска и Архангельска проверили активисты

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проверили состояние дорог в двух городах СЗФО – в Мурманске и Архангельске. Мурманск встретил активистов грязными дорогами: в городе нельзя было увидеть даже ни одной чистой машины.
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Гарантийные дороги инспекторы оценивали еще в 2015 году, и тогда они были оценены чуть выше среднего, а это значит, что в целом гарантия выдерживается, но проблемы есть. Ситуация за 2 года сильно не изменилась – на 10 осмотренных гарантийных улицах активисты обнаружили недостатки. В основном это просадки люков, небольшие разрушения верхнего слоя покрытия и трещины. Отдельно стоит отметить искусственные неровности, которые со временем превратились в естественные – многие настолько износились, что больше похожи на мусор на дороге.

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Активисты также обнаружили много проблем на улицах, особенно на тех, которые были добавлены на «Карту убитых дорог». Среди дорог, набравших наибольшее количество голосов автомобилистов – Нижне-Ростинское шоссе. Дорога находится в плохом состоянии, на ней местами встречаются ямы, закиданные грязью. Судя по грязным знакам, оповещающим об опасности, эти ямы здесь давно.

Архангельск запомнился активистам по инспекции 2015 года разбитыми дорогами и деревянными тротуарами. Гарантийный срок новых дорог в городе небольшой –3 года, и активисты в основном уделили внимание участкам, отремонтированным в прошлом году. Среди таких улиц оказались улицы Федора Абрамова, Шабалина, Розы Люксембург, Логинова и Троицкий проезд. В целом, отремонтированные не так давно участки находятся в хорошем состоянии. Это же наблюдение инспекторов подтвердили и местные общественники – за последние 2 года дороги в Архангельске стали лучше. Это стало возможным благодаря и той общественной работе, которую проводили активисты, выезжая на объекты и контролируя качество ремонта.

А вот на старых улицах города нет нормального дорожного покрытия, тротуаров, повсюду грязь и вонь от канализации. Причем, именно эти улицы были отмечены на «Карте убитых дорог» как те, которые требуют первоочередного ремонта.

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Дороги Мурманска и Архангельска проверили активисты
Гарантийные дороги инспекторы оценивали еще в 2015 году, и тогда они были оценены чуть выше среднего, а это значит, что в целом гарантия выдерживается, но проблемы есть. Ситуация за 2 года сильно не изменилась – на 10 осмотренных гарантийных улицах активисты обнаружили недостатки. В основном это просадки люков, небольшие разрушения верхнего слоя покрытия и трещины. Отдельно стоит отметить искусственные неровности, которые со временем превратились в естественные – многие настолько износились, что больше похожи на мусор на дороге.{{material_119356}} Активисты также обнаружили много проблем на улицах, особенно на тех, которые были добавлены на «Карту убитых дорог». Среди дорог, набравших наибольшее количество голосов автомобилистов – Нижне-Ростинское шоссе. Дорога находится в плохом состоянии, на ней местами встречаются ямы, закиданные грязью. Судя по грязным знакам, оповещающим об опасности, эти ямы здесь давно.Архангельск запомнился активистам по инспекции 2015 года разбитыми дорогами и деревянными тротуарами. Гарантийный срок новых дорог в городе небольшой –3 года, и активисты в основном уделили внимание участкам, отремонтированным в прошлом году. Среди таких улиц оказались улицы Федора Абрамова, Шабалина, Розы Люксембург, Логинова и Троицкий проезд. В целом, отремонтированные не так давно участки находятся в хорошем состоянии. Это же наблюдение инспекторов подтвердили и местные общественники – за последние 2 года дороги в Архангельске стали лучше. Это стало возможным благодаря и той общественной работе, которую проводили активисты, выезжая на объекты и контролируя качество ремонта.А вот на старых улицах города нет нормального дорожного покрытия, тротуаров, повсюду грязь и вонь от канализации. Причем, именно эти улицы были отмечены на «Карте убитых дорог» как те, которые требуют первоочередного ремонта.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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