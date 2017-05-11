Дороги СЗФО проверит Общественный народный фронт
В рамках инспекции планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году. Чиновники местных администраций по результатам прошлой инспекции отчитались, что был предпринят ряд мер по исправлению обнаруженных дефектов.
В этом месяце дорожная инспекция посетит Калининград, Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Всеволожск, Тихвин, Вологду, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Сыктывкар. Помимо административных центров субъектов, эксперты ОНФ посетят и другие города Северо-Западного округа – Череповец, Кондопогу, Апатиты и Северодвинск, где местные жители активно добавляют проблемные участки на интерактивную карту.
В июне эксперты оценят качество дорог в городах на территории Поволжья, в июле-сентябре – в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.
|Народный контроль необходим в дорожной сфере.
|Как правило, после проверок все успокаивается, и проблема остается.
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