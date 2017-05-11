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11 мая 2017, 19:22

Дороги СЗФО проверит Общественный народный фронт

В эти выходные стартует очередной этап рейдов в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На этот раз проверке подвергнутся дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа.
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В рамках инспекции планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году. Чиновники местных администраций по результатам прошлой инспекции отчитались, что был предпринят ряд мер по исправлению обнаруженных дефектов.

В этом месяце дорожная инспекция посетит Калининград, Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Всеволожск, Тихвин, Вологду, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Сыктывкар. Помимо административных центров субъектов, эксперты ОНФ посетят и другие города Северо-Западного округа – Череповец, Кондопогу, Апатиты и Северодвинск, где местные жители активно добавляют проблемные участки на интерактивную карту.

В июне эксперты оценят качество дорог в городах на территории Поволжья, в июле-сентябре – в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

Плюсы и минусы
Народный контроль необходим в дорожной сфере.Как правило, после проверок все успокаивается, и проблема остается.
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Дороги СЗФО проверит Общественный народный фронт
В рамках инспекции планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году. Чиновники местных администраций по результатам прошлой инспекции отчитались, что был предпринят ряд мер по исправлению обнаруженных дефектов. В этом месяце дорожная инспекция посетит Калининград, Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Всеволожск, Тихвин, Вологду, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Сыктывкар. Помимо административных центров субъектов, эксперты ОНФ посетят и другие города Северо-Западного округа – Череповец, Кондопогу, Апатиты и Северодвинск, где местные жители активно добавляют проблемные участки на интерактивную карту. В июне эксперты оценят качество дорог в городах на территории Поволжья, в июле-сентябре – в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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