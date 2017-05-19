Дороги Великого Новгорода подверглись критике
Всего на «Карту убитых дорог» Калининграда добавлено 36 улиц. Лидером голосования стала ул. Совхозная, где вся дорога засыпана щебнем, а один из участков - без асфальтобетонного покрытия. На всём протяжении улицы встречаются выбоины и неровности. Стоит отметить, что по этой дороге часто передвигается грузовой транспорт. Еще одна дорога ненадлежащего качества - на мощеной камнем улице Лескова, где встречаются просадки и выпирание люков.
Инспекторы оценили и качество гарантийных дорог. В 2013 г. ремонт с гарантией 5 лет был проведен на участке улицы Парковая аллея. Участники рейда обнаружили разрушения стыковочного шва. А вот в центре Калининграда дороги находятся в хорошем состоянии.
Следующим пунктом стал Великий Новгород, который по итогам инспекции-2015 занял лишь 92 место. Тогда в плохом состоянии оказались гарантийные дороги города, поэтому в этот раз активисты ОНФ уделили им повышенное внимание. На многих участках, отремонтированных 2 года назад с гарантией 5 лет, были обнаружены дефекты - просадки люков, необработанные трещины, швы.
Максимальное количество голосов в народном рейтинге набрал Колмовский мост. Как проверили активисты, заплатки на нем совсем не держатся. Их легко можно оторвать руками, ведь они были уложены без соблюдения технологии - прямо на слой грязи.
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