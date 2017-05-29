Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
Так, на I этапе по путепроводу будет открыто сквозное движение, а после решения вопросов с выкупом земельных участков продолжится строительство дорожных развязок. Работы на подъездах к городу со стороны Киевского шоссе и Красного села планируется завершить к июлю т.г.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, гарантийные обязательства по содержанию дорожного полотна, в соответствии с контрактами, сохранятся за подрядчиками в течение 4 лет.
Напомним, что для улучшения транспортной доступности Гатчины вот уже не один месяц ведется строительство 3-пролетного путепровода с подходами под 2 полосы движения. Параллельно ведется обновление 2 подъездов к Гатчине – со стороны Красного села и со стороны Киевского шоссе.
Как считают специалисты, завершение строительства и реконструкции объектов позволит решить вопрос заторов на железнодорожном переезде в районе д. Малые Колпаны, а также позволит существенно повысить качество дорожного покрытия региональных автодорог в Гатчинском районе.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное