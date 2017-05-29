29 мая 2017, 19:47

Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом

К августу текущего года откроется автомобильное движение по путепроводу над железной дорогой по улице Киевская в Гатчине (Ленинградская область). По причине важности путепровода для жителей города, принято решение о его поэтапном запуске в эксплуатацию.
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  Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
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фото
  

Так, на I этапе по путепроводу будет открыто сквозное движение, а после решения вопросов с выкупом земельных участков продолжится строительство дорожных развязок. Работы на подъездах к городу со стороны Киевского шоссе и Красного села планируется завершить к июлю т.г.

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, гарантийные обязательства по содержанию дорожного полотна, в соответствии с контрактами, сохранятся за подрядчиками в течение 4 лет.

Напомним, что для улучшения транспортной доступности Гатчины вот уже не один месяц ведется строительство 3-пролетного путепровода с подходами под 2 полосы движения. Параллельно ведется обновление 2 подъездов к Гатчине – со стороны Красного села и со стороны Киевского шоссе.

Как считают специалисты, завершение строительства и реконструкции объектов позволит решить вопрос заторов на железнодорожном переезде в районе д. Малые Колпаны, а также позволит существенно повысить качество дорожного покрытия региональных автодорог в Гатчинском районе.

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Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
Так, на I этапе по путепроводу будет открыто сквозное движение, а после решения вопросов с выкупом земельных участков продолжится строительство дорожных развязок. Работы на подъездах к городу со стороны Киевского шоссе и Красного села планируется завершить к июлю т.г. По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, гарантийные обязательства по содержанию дорожного полотна, в соответствии с контрактами, сохранятся за подрядчиками в течение 4 лет.Напомним, что для улучшения транспортной доступности Гатчины вот уже не один месяц ведется строительство 3-пролетного путепровода с подходами под 2 полосы движения. Параллельно ведется обновление 2 подъездов к Гатчине – со стороны Красного села и со стороны Киевского шоссе.Как считают специалисты, завершение строительства и реконструкции объектов позволит решить вопрос заторов на железнодорожном переезде в районе д. Малые Колпаны, а также позволит существенно повысить качество дорожного покрытия региональных автодорог в Гатчинском районе.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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