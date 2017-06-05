5 июня 2017, 00:18

Дорожную разметку в Твери будут наносить с помощью тверской техники

Тверские коммунальщики приобрели специальную установку для нанесения дорожной разметки термопластиком. На данный момент с её помощью «зебра» уже нанесена на ряде городских улиц.
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Дорожную разметку в Твери будут наносить с помощью тверской техники
Машина приобретена на тверском заводе ТМК, там же сотрудники прошли обучение по работе с ней. При сохранении благоприятных погодных условий разметку планируется наносить ежедневно по вечерам, чтобы не затруднять движение транспорта.
 
В течение ближайшего времени будут наноситься белые полосы. Затем котёл будет промыт, а в термопластик добавят специальный краситель, и на пешеходных переходах появятся жёлтые полосы. Термопластик позволяет продлить срок службы дорожной разметке. Слой наносится не менее 2 мм, что позволяет пешеходным переходам не стираться в течение 6-12 месяцев. Срок службы разметки, нанесённой краской, - порядка 3 месяцев.
 
На данный момент всего работы были выполнены на 1,5 тыс. кв. м. В ближайшее время разметку на пешеходных переходах с помощью данной технологии планируется нанести на всех основных дорогах города.

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Дорожную разметку в Твери будут наносить с помощью тверской техники
Машина приобретена на тверском заводе ТМК, там же сотрудники прошли обучение по работе с ней. При сохранении благоприятных погодных условий разметку планируется наносить ежедневно по вечерам, чтобы не затруднять движение транспорта. В течение ближайшего времени будут наноситься белые полосы. Затем котёл будет промыт, а в термопластик добавят специальный краситель, и на пешеходных переходах появятся жёлтые полосы. Термопластик позволяет продлить срок службы дорожной разметке. Слой наносится не менее 2 мм, что позволяет пешеходным переходам не стираться в течение 6-12 месяцев. Срок службы разметки, нанесённой краской, - порядка 3 месяцев. На данный момент всего работы были выполнены на 1,5 тыс. кв. м. В ближайшее время разметку на пешеходных переходах с помощью данной технологии планируется нанести на всех основных дорогах города.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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