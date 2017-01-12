Дорожные знаки в Москве уменьшат
Список 5 улиц, на которых появятся уменьшенные знаки, сейчас разрабатывается московскими властями. По результатам пилотного проекта, который стартует в конце января, будет принято решение о целесообразности установки уменьшенных дорожных знаков по всему городу.
Исследование видимости дорожных знаков проводилось в 2014-2015 годах, по итогам выработано предложение внести изменения в ГОСТы. Есть вариант уменьшить знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 6.4 «Парковка» с 700 х 700 мм до 500 х 500 мм, а знак 8.8 «Платные услуги» — с 700 х 350 мм до 500 х 250 мм.
В ГКУ «Центр организации дорожного движения» утверждают, что уменьшенные дорожные знаки лучше впишутся в городскую архитектуру и доставят меньше неудобств пешеходам, поскольку будут устанавливаться выше и ближе к проезжей части.
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