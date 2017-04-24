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24 апреля 2017, 19:01
DS готовит новый кроссовер для российского рынка
Французский бренд DS намерен вывести на российский авторынок новый кроссовер DS 7 Crossback, который создан на архитектуре EMP2. Впрочем, точных сроков презентации новинки пока не называется.
Вероятно, производство DS 7 Crossback наладят в Мулюзе (Франция) и Шеньчжене (КНР).
Ожидается, что DS 7 Crossback получит наиболее актуальное и внушительное оснащение и подвеску на базе амортизаторов с электронным управлением. В моторном отсеке появятся бензиновые и дизельные агрегаты. Не исключено также появление гибридной версии.
Именно на DS 7 дебютирует новый 1,5-литровый дизель DVR и гибридная силовая установка. Планируется применение на новом кроссовере 8-ступенчатого «автомата».
Со своей стороны, гибридный вариант будет включать в себя бензиновый турбомотор с рабочим объемом 1,8 литра и двух электродвигателей. Общая производительность составит 304 л.с.
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