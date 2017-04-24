49
24 апреля 2017, 19:01

DS готовит новый кроссовер для российского рынка

Французский бренд DS намерен вывести на российский авторынок новый кроссовер DS 7 Crossback, который создан на архитектуре EMP2. Впрочем, точных сроков презентации новинки пока не называется.
^
Вероятно, производство DS 7 Crossback наладят в Мулюзе (Франция) и Шеньчжене (КНР).
 
Ожидается, что DS 7 Crossback получит наиболее актуальное и внушительное оснащение и подвеску на базе амортизаторов с электронным управлением. В моторном отсеке появятся бензиновые и дизельные агрегаты. Не исключено также появление гибридной версии.
 
Именно на DS 7 дебютирует новый 1,5-литровый дизель DVR и гибридная силовая установка. Планируется применение на новом кроссовере 8-ступенчатого «автомата».
 
Со своей стороны, гибридный вариант будет включать в себя бензиновый турбомотор с рабочим объемом 1,8 литра и двух электродвигателей. Общая производительность составит 304 л.с.
Новинки и концепт кары ДС

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Не сильно люблю писать отзывы, но об сервисе PitLine промолчать не могу.Впервые случилось пройти плановое ТО за 20 мин и не поверите, всего за 4500!!!!!Мега приятно удивлен и ценами и скоростью!
Илья Мухин
Лада-Центр ЮГО-ЗАПАД | отзывы
Проходил плановое ТО в этой организации. Сдал, забрал вовремя как обещали, но... Согласно регламенту среди прочего на втором ТО должны проверять давление и при необходимости дозаправить систему кондиционирования, смазать оси, проверить уровень и плотность электролита, и проверка и профилактика тормозной ...
Михаил
Автомобильные номера могут оснастить специальными чипами
все идет к тотальной слежке за наши деньги.Взяли бы с коррупцией поборолись или экономику подняли- на это мозгов у них не хватает
ваня
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква DS Автомудрость DS АвтоПитер DS Дизайн и тюнинг DS Новинки и концепт кары DS Новости и акции автосалонов DS Автосалоны и дилеры марки DS Аренда и прокат авто марки DS Автоклубы и форумы автозавчастей марки DS Автосервисы и магазины автозапчастей марки DS
Главные материалы
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 69 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
DS готовит новый кроссовер для российского рынка
Вероятно, производство DS 7 Crossback наладят в Мулюзе (Франция) и Шеньчжене (КНР). Ожидается, что DS 7 Crossback получит наиболее актуальное и внушительное оснащение и подвеску на базе амортизаторов с электронным управлением. В моторном отсеке появятся бензиновые и дизельные агрегаты. Не исключено также появление гибридной версии. Именно на DS 7 дебютирует новый 1,5-литровый дизель DVR и гибридная силовая установка. Планируется применение на новом кроссовере 8-ступенчатого «автомата». Со своей стороны, гибридный вариант будет включать в себя бензиновый турбомотор с рабочим объемом 1,8 литра и двух электродвигателей. Общая производительность составит 304 л.с.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Калуга Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG