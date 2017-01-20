DS готовит серийное производство спорткара E-Tense
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Концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит марка DS, уже зарегистрировал название модели в качестве торговой марки. Ожидается, что серийный DS E-Tense выпустят не ранее 2018 года.
О технических характеристиках новинки официально пока не сообщается - данные о спорткаре основываются на информации о концепт-каре. По некоторым данным, серийный DS E-Tense пойдет в продажу с 2021 года, поскольку более приоритетными для марки являются седан и кроссовер.
Напомним, что концепт-кар DS E-Tense впервые показали в марте 2016 года на автосалоне в Женеве.
DS готовит серийное производство спорткара E-Tense
О технических характеристиках новинки официально пока не сообщается - данные о спорткаре основываются на информации о концепт-каре. По некоторым данным, серийный DS E-Tense пойдет в продажу с 2021 года, поскольку более приоритетными для марки являются седан и кроссовер. Напомним, что концепт-кар DS E-Tense впервые показали в марте 2016 года на автосалоне в Женеве.
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