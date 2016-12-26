26 декабря 2016, 13:11

Duster изменит дизайн

Компания Renault решила использовать дополнительные возможности технологий и выпустить внедорожник с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, чтобы модель была конкурентоспособной.
Новая модель кроссовера находится в работе, хотя должна появиться в следующем 2017 году, в некоторые регионы стран, включая Европу, новинка будет поставляться как Renault Dacia.
 
Второе поколение получит передовую на данный момент платформу CMF, которая позволит увеличить габариты и клиренс автомобиля, которая уже находится под Nissan и Renault, включая Kadjar. Он может получить более длинную версию, имея возможность добавления 2-х дополнительных мест.
 
Подробная информация о линейке двигателей пока отсутствует, но в Бразилии, производитель будет устанавливать, те же, 1,6-литровый и 2,0-литровый двигатели, в то время как для европейского рынка, компания Dacia может заменить 1,5-литровый DCI, на более эффективный 1,6-литровым дизельный двигатель. 

Комплектации и технические характеристики

Dacia Duster 1.6 МТ
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин105
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
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Duster изменит дизайн
Новая модель кроссовера находится в работе, хотя должна появиться в следующем 2017 году, в некоторые регионы стран, включая Европу, новинка будет поставляться как Renault Dacia. Второе поколение получит передовую на данный момент платформу CMF, которая позволит увеличить габариты и клиренс автомобиля, которая уже находится под Nissan и Renault, включая Kadjar. Он может получить более длинную версию, имея возможность добавления 2-х дополнительных мест. Подробная информация о линейке двигателей пока отсутствует, но в Бразилии, производитель будет устанавливать, те же, 1,6-литровый и 2,0-литровый двигатели, в то время как для европейского рынка, компания Dacia может заменить 1,5-литровый DCI, на более эффективный 1,6-литровым дизельный двигатель. 
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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