Duster изменит дизайн

Компания Renault решила использовать дополнительные возможности технологий и выпустить внедорожник с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, чтобы модель была конкурентоспособной.
Новая модель кроссовера находится в работе, хотя должна появиться в следующем 2017 году, в некоторые регионы стран, включая Европу, новинка будет поставляться как Renault Dacia.
Второе поколение получит передовую на данный момент платформу CMF, которая позволит увеличить габариты и клиренс автомобиля, которая уже находится под Nissan и Renault, включая Kadjar. Он может получить более длинную версию, имея возможность добавления 2-х дополнительных мест.
Подробная информация о линейке двигателей пока отсутствует, но в Бразилии, производитель будет устанавливать, те же, 1,6-литровый и 2,0-литровый двигатели, в то время как для европейского рынка, компания Dacia может заменить 1,5-литровый DCI, на более эффективный 1,6-литровым дизельный двигатель.
Новая модель кроссовера находится в работе, хотя должна появиться в следующем 2017 году, в некоторые регионы стран, включая Европу, новинка будет поставляться как Renault Dacia. Второе поколение получит передовую на данный момент платформу CMF, которая позволит увеличить габариты и клиренс автомобиля, которая уже находится под Nissan и Renault, включая Kadjar. Он может получить более длинную версию, имея возможность добавления 2-х дополнительных мест. Подробная информация о линейке двигателей пока отсутствует, но в Бразилии, производитель будет устанавливать, те же, 1,6-литровый и 2,0-литровый двигатели, в то время как для европейского рынка, компания Dacia может заменить 1,5-литровый DCI, на более эффективный 1,6-литровым дизельный двигатель.
В избранное