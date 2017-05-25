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25 мая 2017, 14:28

Движение на трассе Р-217 «Кавказ» в Ставропольском крае осуществляется с ограничением скорости

Для обеспечения безопасного проезда транспорта на трех участках трассы Р-217 «Кавказ» (253-й, 319-й и 331-й км) введены ограничения скоростного режима до 40 км/ч. В настоящее время подтоплений трасс не зафиксировано, проезд обеспечен полностью.
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На участках дорог, подтопленных ранее, организовано дежурство специалистов и его подрядных организаций, Госавтоинспекции и МЧС России. Напомним, что режим ЧС в Ставропольском крае был введен 24 мая в связи с обильными осадками и, как следствие, повышением уровня рек в регионе.

По информации гидрометцентра паводковая ситуация в крае будет сохраняться, поэтому водителей просят быть предельно внимательными при движении по трассе «Кавказ», соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.

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Движение на трассе Р-217 «Кавказ» в Ставропольском крае осуществляется с ограничением скорости
На участках дорог, подтопленных ранее, организовано дежурство специалистов и его подрядных организаций, Госавтоинспекции и МЧС России. Напомним, что режим ЧС в Ставропольском крае был введен 24 мая в связи с обильными осадками и, как следствие, повышением уровня рек в регионе. По информации гидрометцентра паводковая ситуация в крае будет сохраняться, поэтому водителей просят быть предельно внимательными при движении по трассе «Кавказ», соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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