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25 мая 2017, 14:28
Движение на трассе Р-217 «Кавказ» в Ставропольском крае осуществляется с ограничением скорости
Для обеспечения безопасного проезда транспорта на трех участках трассы Р-217 «Кавказ» (253-й, 319-й и 331-й км) введены ограничения скоростного режима до 40 км/ч. В настоящее время подтоплений трасс не зафиксировано, проезд обеспечен полностью.
На участках дорог, подтопленных ранее, организовано дежурство специалистов и его подрядных организаций, Госавтоинспекции и МЧС России. Напомним, что режим ЧС в Ставропольском крае был введен 24 мая в связи с обильными осадками и, как следствие, повышением уровня рек в регионе.
По информации гидрометцентра паводковая ситуация в крае будет сохраняться, поэтому водителей просят быть предельно внимательными при движении по трассе «Кавказ», соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
По информации гидрометцентра паводковая ситуация в крае будет сохраняться, поэтому водителей просят быть предельно внимательными при движении по трассе «Кавказ», соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
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Задумался о кредите и новой машине, решится было сложно. Информация вокруг противоречивая, что икак брать, а главное где.. тут угадал, либо повезло. По кредиту % устроил, условия приемлемы, машина новая и радует глаз и душу. Суперб Комби - шикарен, будто под меня все делали.
Спохватился когда уже пол страны обули.
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