3 февраля 2017, 17:29

Двойная выгода ожидает тех, кто присмотрелся к автомобилям Datsun

Российский офис Datsun сообщает о том, что начали действовать новые условия приобретения автомобилей в рамках программы Datsun Finance и госпрограмм утилизации и трейд-ин.

Так, при покупке седана on-DO в комплектации Access и хэтчбека mi-DO с МКПП 2016 года выпуска можно получить двойную выгоду до 100 000 рублей, складывающуюся из предложения от Datsun Finance и снижения стоимости при сдаче старого автомобиля на утилизацию.

Datsun on-DO
Выпускается с 2014 г.
Новый от 436 000 до 602 000 Р
Объявлений: 143
Отзывов: 5

Также в феврале все покупатели автомобилей Datsun смогут воспользоваться специальным кредитным предложением, условия которого будет зависеть от года выпуска приобретаемого автомобиля. К примеру, при выборе кредита сроком на 3 года для автомобилей 2016 г.в. ставка составит 9,9% с первоначальным взносом 20%.

В этом случае выгода на on-DO с МКПП и АКПП составит 30 000 и 20 000 рублей соответственно, на mi-DO – 50 000 рублейдля механической и 30 000 рублей для автоматической КПП.

В отношении автомобилей 2017 г.в. кредитная ставка остается прежней, однако меняется размер снижения стоимости: на on-DO с «механикой» – 20 000 рублей, с «автоматом» – 10 000 рублей; на mi-DO с МКПП – 30 000 рублей, с АКПП – 10 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun mi-DO: нотная грамота
Главное чтобы все колеса на месте были :)
taran
Тест Datsun on-DO: японский тюнинг
так а чего к дилеру не обратиться? просто же. чай не понтиак спрашиваешь..
Saimaa
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Двойная выгода ожидает тех, кто присмотрелся к автомобилям Datsun
Так, при покупке седана on-DO в комплектации Access и хэтчбека mi-DO с МКПП 2016 года выпуска можно получить двойную выгоду до 100 000 рублей, складывающуюся из предложения от Datsun Finance и снижения стоимости при сдаче старого автомобиля на утилизацию.{{model_3408}} Также в феврале все покупатели автомобилей Datsun смогут воспользоваться специальным кредитным предложением, условия которого будет зависеть от года выпуска приобретаемого автомобиля. К примеру, при выборе кредита сроком на 3 года для автомобилей 2016 г.в. ставка составит 9,9% с первоначальным взносом 20%. В этом случае выгода на on-DO с МКПП и АКПП составит 30 000 и 20 000 рублей соответственно, на mi-DO – 50 000 рублейдля механической и 30 000 рублей для автоматической КПП. В отношении автомобилей 2017 г.в. кредитная ставка остается прежней, однако меняется размер снижения стоимости: на on-DO с «механикой» – 20 000 рублей, с «автоматом» – 10 000 рублей; на mi-DO с МКПП – 30 000 рублей, с АКПП – 10 000 рублей.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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