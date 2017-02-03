Двойная выгода ожидает тех, кто присмотрелся к автомобилям Datsun
Так, при покупке седана on-DO в комплектации Access и хэтчбека mi-DO с МКПП 2016 года выпуска можно получить двойную выгоду до 100 000 рублей, складывающуюся из предложения от Datsun Finance и снижения стоимости при сдаче старого автомобиля на утилизацию.
Также в феврале все покупатели автомобилей Datsun смогут воспользоваться специальным кредитным предложением, условия которого будет зависеть от года выпуска приобретаемого автомобиля. К примеру, при выборе кредита сроком на 3 года для автомобилей 2016 г.в. ставка составит 9,9% с первоначальным взносом 20%.
В этом случае выгода на on-DO с МКПП и АКПП составит 30 000 и 20 000 рублей соответственно, на mi-DO – 50 000 рублейдля механической и 30 000 рублей для автоматической КПП.
В отношении автомобилей 2017 г.в. кредитная ставка остается прежней, однако меняется размер снижения стоимости: на on-DO с «механикой» – 20 000 рублей, с «автоматом» – 10 000 рублей; на mi-DO с МКПП – 30 000 рублей, с АКПП – 10 000 рублей.
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