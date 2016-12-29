Редкая модель Lamborghini уйдет с молотка

Reventon продадут на аукционе RM Sotheby's. Суперкар презентован публике в 2007 году в рамках Франкфуртского автосалона. Всего компания выпустила 20 таких экземпляров.
Эксклюзивный авто очень долго оставался самым дорогим в истории производителя. На момент выпуска его оценивали в 1,5 млн долларов. Только в 2010 году Lamborghini выпустил еще более дорогой экземпляр - Sesto Elemento.
Все 20 экземпляров суперкара Reventon выпущены в черном матовом цвете, который разбавлен зеленым окрасом алькантары и вставок в салоне машины. Известно, что под капотом автомобиля 640-сильный агрегат объемом 6,5 литров.
На сегодняшний день суперкар имеет пробег 1 тысячу миль.
Эксклюзивный авто очень долго оставался самым дорогим в истории производителя. На момент выпуска его оценивали в 1,5 млн долларов. Только в 2010 году Lamborghini выпустил еще более дорогой экземпляр - Sesto Elemento. Все 20 экземпляров суперкара Reventon выпущены в черном матовом цвете, который разбавлен зеленым окрасом алькантары и вставок в салоне машины. Известно, что под капотом автомобиля 640-сильный агрегат объемом 6,5 литров. На сегодняшний день суперкар имеет пробег 1 тысячу миль.
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