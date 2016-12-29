29 декабря 2016, 14:08

Редкая модель Lamborghini уйдет с молотка

Reventon продадут на аукционе RM Sotheby's. Суперкар презентован публике в 2007 году в рамках Франкфуртского автосалона. Всего компания выпустила 20 таких экземпляров.
Эксклюзивный авто очень долго оставался самым дорогим в истории производителя. На момент выпуска его оценивали в 1,5 млн долларов. Только в 2010 году Lamborghini выпустил еще более дорогой экземпляр - Sesto Elemento.
 
Все 20 экземпляров суперкара Reventon выпущены в черном матовом цвете, который разбавлен зеленым окрасом алькантары и вставок в салоне машины. Известно, что под капотом автомобиля 640-сильный агрегат объемом 6,5 литров.
 
На сегодняшний день суперкар имеет пробег 1 тысячу миль.

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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Редкая модель Lamborghini уйдет с молотка
Эксклюзивный авто очень долго оставался самым дорогим в истории производителя. На момент выпуска его оценивали в 1,5 млн долларов. Только в 2010 году Lamborghini выпустил еще более дорогой экземпляр - Sesto Elemento. Все 20 экземпляров суперкара Reventon выпущены в черном матовом цвете, который разбавлен зеленым окрасом алькантары и вставок в салоне машины. Известно, что под капотом автомобиля 640-сильный агрегат объемом 6,5 литров. На сегодняшний день суперкар имеет пробег 1 тысячу миль.
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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