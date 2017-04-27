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27 апреля 2017, 13:39

Эксперт: Требованиям закона о «натуральном ОСАГО» соответствуют 25 % СТО

За сутки до официального вступления в силу резонансного закон о «натуральном ОСАГО» эксперты продолжают обсуждать его несовершенства. Вероятно, после внедрения закона изменится структура рынка автострахования.
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Если в начале 2017 года автостраховщики заключили договоры с 5 300 станциями техобслуживания (СТО) по ОСАГО и КАСКО. Однако после вступления в силу закона о «натуральном ОСАГО» с 28 апреля ремонт по полисам смогут осуществлять только 25 % таких станций.
 
Автостраховщики уверены, что с введением приоритета натурального возмещения стоимость ремонта будет обходиться минимум на 25 % дороже, чем денежные выплаты.
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Кроме того, у автомобилистов остается множество вопросов, в том числе по качеству работ и по замене деталей. Многие общественники неоднократно заявляли о том, что мошенники начнут восстанавливать битые машины за счет страховщиков.
 
Как сообщалось накануне, средняя выплата в ОСАГО в I квартале этого года увеличилась на 21 % и составила 72 613 рублей, а средняя премия сократилась на 1 % – до 6 029 рублей.
 
Как прокомментировал данные президент РСА Игорь Юргенс, существенный рост выплат – это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, который максимально проявился в прошлом году, а также деятельности, как он заявил, недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников.
 
«Страховое сообщество возлагает большие надежды на реформирование системы ОСАГО – замена денежных выплат натуральным возмещением. Однако документ вступит в силу в конце апреля и будет распространяться только на новые договоры. Соответственно, эффекта от реализации поправок в краткосрочной перспективе не ожидаем, он проявится не сразу», – сказал президент РСА.

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Эксперт: Требованиям закона о «натуральном ОСАГО» соответствуют 25 % СТО
Если в начале 2017 года автостраховщики заключили договоры с 5 300 станциями техобслуживания (СТО) по ОСАГО и КАСКО. Однако после вступления в силу закона о «натуральном ОСАГО» с 28 апреля ремонт по полисам смогут осуществлять только 25 % таких станций. Автостраховщики уверены, что с введением приоритета натурального возмещения стоимость ремонта будет обходиться минимум на 25 % дороже, чем денежные выплаты.{{material_118988}}Кроме того, у автомобилистов остается множество вопросов, в том числе по качеству работ и по замене деталей. Многие общественники неоднократно заявляли о том, что мошенники начнут восстанавливать битые машины за счет страховщиков. Как сообщалось накануне, средняя выплата в ОСАГО в I квартале этого года увеличилась на 21 % и составила 72 613 рублей, а средняя премия сократилась на 1 % – до 6 029 рублей. Как прокомментировал данные президент РСА Игорь Юргенс, существенный рост выплат – это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, который максимально проявился в прошлом году, а также деятельности, как он заявил, недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников. «Страховое сообщество возлагает большие надежды на реформирование системы ОСАГО – замена денежных выплат натуральным возмещением. Однако документ вступит в силу в конце апреля и будет распространяться только на новые договоры. Соответственно, эффекта от реализации поправок в краткосрочной перспективе не ожидаем, он проявится не сразу», – сказал президент РСА.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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