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17 апреля 2017, 09:24

Эксперты назвали, продажи каких авто увеличились в России впервые за 2 года

В первом месяце весны российский авторынок увеличился на 9,4 % - в первый месяц весны в стране продано 137 894 новых машин. Это лучший показатель, начиная с 2015 года.
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По информации из отчета Ассоциации европейского бизнеса, в I квартале 2017 года российские дилеры реализовали 322 464 автомобиля – рост рынка составил 1 % относительно аналогичного периода 2016 года.
 
Результаты работы прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер: «Этот рост оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс. Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результат за квартал более 4-х лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает».
 
По мнению эксперта, об успехе можно с уверенностью говорить, только когда рост продаж будет отмечаться несколько месяцев подряд.
 
Напомним, что в марте Lada удержала лидерскую позицию по количеству проданных авто. Отечественные автомобили разошлись в количестве 22 267 экземпляров, что на 13 % превышает прошлогодний показатель. Доля «АвтоВАЗа» на рынке составила 18,2 %, что на 0,5% больше, чем в том же месяце 2016 года. Второе и третье места заняли Kia и Hyundai с результатами 14 614 и 14 219 реализованных авто соответственно. Их доля составляет около 10 %.
 
Наибольшее падение продемонстрировал бренд SsangYong, продажи которого упали на 96 % и составили всего 11 автомобилей. Там же отметились китайские Brilliance и FAW, спрос на которые упал на 86 % и 78 % соответственно.

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Эксперты назвали, продажи каких авто увеличились в России впервые за 2 года
По информации из отчета Ассоциации европейского бизнеса, в I квартале 2017 года российские дилеры реализовали 322 464 автомобиля – рост рынка составил 1 % относительно аналогичного периода 2016 года. Результаты работы прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер: «Этот рост оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс. Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результат за квартал более 4-х лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает». По мнению эксперта, об успехе можно с уверенностью говорить, только когда рост продаж будет отмечаться несколько месяцев подряд. Напомним, что в марте Lada удержала лидерскую позицию по количеству проданных авто. Отечественные автомобили разошлись в количестве 22 267 экземпляров, что на 13 % превышает прошлогодний показатель. Доля «АвтоВАЗа» на рынке составила 18,2 %, что на 0,5% больше, чем в том же месяце 2016 года. Второе и третье места заняли Kia и Hyundai с результатами 14 614 и 14 219 реализованных авто соответственно. Их доля составляет около 10 %. Наибольшее падение продемонстрировал бренд SsangYong, продажи которого упали на 96 % и составили всего 11 автомобилей. Там же отметились китайские Brilliance и FAW, спрос на которые упал на 86 % и 78 % соответственно.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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