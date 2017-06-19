19 июня 2017, 07:43

Популярность мототранспорта увеличивается, цена падает

Представители популярного интернет-маркетплейса в честь грядущего Всемирного дня мотоциклиста проанализировали размещенные объявления о продаже мотоциклов за год.
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Как резюмируют авторы, цены на мотоциклы снижаются, а популярность двухколесного транспорта увеличивается. Самыми популярными у россиян стали дорожные мотоциклы. Объявления о продажах данных транспортных средств занимают более 66% от всех объявлений, размещенных на портале, авторы которого проводили исследование. Дорожные мотоциклы отличаются простотой в управлении, понятными характеристиками и доступностью по цене, поэтому большинство новичков начинают именно с них. Средняя цена на данный тип мотоцикла в среднем составляла 35 000 рублей.
 
Второе место по популярности занимают байки классов «кросс» и «эндуро», чья доля составляет почти 18 % от всех объявлений. В мае такой байк обходился россиянам в среднем в 53 000 рублей. Самым большим спросом данные мотоциклы пользуются в Москве и Санкт-Петербурге, где они занимают почти треть рынка мотоциклов.
 
«Бронза» у спортивных байков, которые занимают третье место. Объявления с данным классом мотоциклов на портале всего 13 %. В мае средняя стоимость спортбайков составляла 70 000 рублей.

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Популярность мототранспорта увеличивается, цена падает
Как резюмируют авторы, цены на мотоциклы снижаются, а популярность двухколесного транспорта увеличивается. Самыми популярными у россиян стали дорожные мотоциклы. Объявления о продажах данных транспортных средств занимают более 66% от всех объявлений, размещенных на портале, авторы которого проводили исследование. Дорожные мотоциклы отличаются простотой в управлении, понятными характеристиками и доступностью по цене, поэтому большинство новичков начинают именно с них. Средняя цена на данный тип мотоцикла в среднем составляла 35 000 рублей. Второе место по популярности занимают байки классов «кросс» и «эндуро», чья доля составляет почти 18 % от всех объявлений. В мае такой байк обходился россиянам в среднем в 53 000 рублей. Самым большим спросом данные мотоциклы пользуются в Москве и Санкт-Петербурге, где они занимают почти треть рынка мотоциклов. «Бронза» у спортивных байков, которые занимают третье место. Объявления с данным классом мотоциклов на портале всего 13 %. В мае средняя стоимость спортбайков составляла 70 000 рублей.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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