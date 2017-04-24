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24 апреля 2017, 14:08
Эксперты посчитали «праворульки» на российских дорогах
По состоянию на 1 января 2017 года в стране насчитывается около 3 500 000 легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля, что составляет 8,3 % от всего объема парка. Таковы данные агентства «Автостат», специалисты которого исследовали российский автопарк.
По результатам исследования, свыше 80 % парка «праворульных» машин сосредоточено в регионах Сибири и Дальнего Востока (более 1 400 000 ед. в каждом из округов), а меньше всего - 21 000 ед. - на Северном Кавказе. На Урале насчитывается 186 000 таких автомобилей, в Центральном ФО – 132 600 штук, в Южном ФО - 128 600 штук, в Приволжском ФО - 86 000, в Северо-Западном ФО - 31 000 ед.
Наибольшая доля «праворулек» - в Дальневосточном ФО, показатель равен 73 % местного парка. Только в этом регионе машины с правым расположением руля занимают доминирующее положение. В остальных регионах их меньшинство.
Отметим, что в начале этого года ситуация с ввозом автомобилей из-за рубежа осложнилась из-за внедрения обязательной системы ЭРА-ГЛОНАСС. Она должна присутствовать на всех производимых и ввозимых в РФ автомобилях с 1 января 2017 года.
В связи с этим при постановке на учет в России на таможенных складах в Приморье задержаны более 1 000 автомобилей, еще часть - в Японии. Только спустя пару месяцев власти упростили порядок установки системы на подержанные автомобили.
Если на конвейере автомобили получают систему, которая автоматически отправляет сигнал бедствия при ДТП, то упрощенный аналог такой функции не имеет - нажимать кнопку SOS придется самостоятельно.
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