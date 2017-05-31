31 мая 2017, 14:31

Эксперты посчитали, сколько денег россияне потратили на запчасти

По итогам прошлого года российские автомобилисты приобрели запчастей на сумму 18,8 млрд долларов. Больше всего денег покупатели потратили на компоненты подвески: около 11% затрат.
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По данным аналитического агентства «Автостат», на втором месте по популярности – шины. На них приходится 9% рынка запчастей.  Замыкают первую тройку масла и прочие технические жидкости. За год россияне приобрели 309 млн литров.

Не так давно в крупных городах России активно стали появляться самостоятельные СТО. Это сервисы, где можно арендовать подъемник, необходимое оборудование и без сторонней помощи устранить неполадку в своем автомобиле. Такая услуга стала пользоваться популярностью в кризисный период, поскольку, по простой формуле расчета, самостоятельный ремонт обходится дешевле, чем на специализированных СТО.

Сейчас самостоятельные СТО – популярное направление, и число сторонников такого способа обслуживать машину становится все больше. Если раньше подъемники арендовали преимущественно по выходным, когда у людей есть время для того, чтобы неспешно ковыряться под капотом, то теперь все больше автомобилистов чинятся по будням.

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Здравствуйте! недавно сломалось мое авто, и долго не мог найти нужные запчасти, но благодаря товарищу он мне дал вот этот сайт [/ URL]http:// autoklondayk.com.ua/ cars/ opel/ [/ URL] на котором я нашел все что мне было нужны, цены приятные, и главное высококачественные запчасти!
andrusenko02
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
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Эксперты посчитали, сколько денег россияне потратили на запчасти
{{vote_87}} По данным аналитического агентства «Автостат», на втором месте по популярности – шины. На них приходится 9% рынка запчастей.  Замыкают первую тройку масла и прочие технические жидкости. За год россияне приобрели 309 млн литров. Не так давно в крупных городах России активно стали появляться самостоятельные СТО. Это сервисы, где можно арендовать подъемник, необходимое оборудование и без сторонней помощи устранить неполадку в своем автомобиле. Такая услуга стала пользоваться популярностью в кризисный период, поскольку, по простой формуле расчета, самостоятельный ремонт обходится дешевле, чем на специализированных СТО. Сейчас самостоятельные СТО – популярное направление, и число сторонников такого способа обслуживать машину становится все больше. Если раньше подъемники арендовали преимущественно по выходным, когда у людей есть время для того, чтобы неспешно ковыряться под капотом, то теперь все больше автомобилистов чинятся по будням.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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