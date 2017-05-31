31 мая 2017, 14:31
Эксперты посчитали, сколько денег россияне потратили на запчасти
По итогам прошлого года российские автомобилисты приобрели запчастей на сумму 18,8 млрд долларов. Больше всего денег покупатели потратили на компоненты подвески: около 11% затрат.
По данным аналитического агентства «Автостат», на втором месте по популярности – шины. На них приходится 9% рынка запчастей. Замыкают первую тройку масла и прочие технические жидкости. За год россияне приобрели 309 млн литров.
Не так давно в крупных городах России активно стали появляться самостоятельные СТО. Это сервисы, где можно арендовать подъемник, необходимое оборудование и без сторонней помощи устранить неполадку в своем автомобиле. Такая услуга стала пользоваться популярностью в кризисный период, поскольку, по простой формуле расчета, самостоятельный ремонт обходится дешевле, чем на специализированных СТО.
Сейчас самостоятельные СТО – популярное направление, и число сторонников такого способа обслуживать машину становится все больше. Если раньше подъемники арендовали преимущественно по выходным, когда у людей есть время для того, чтобы неспешно ковыряться под капотом, то теперь все больше автомобилистов чинятся по будням.
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Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
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