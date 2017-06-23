23 июня 2017, 10:48
Эксперты создали рейтинг авто, которые приходится ремонтировать чаще других
Представители издания J.D. Power, ранее опубликовавшие список самых надежных автомобилей США по отзывам владельцев, где первое место заняла компания Kia, назвали, наоборот, самые ненадежные автомобильные марки.
Лидерами антирейтинга стали машины британских и итальянских марок. Наибольшее число поломок было выявлено у автомобилей Jaguar и Fiat – 148 и 163 случая соответственно на каждые 100 новых машин за первые 90 дней эксплуатации. Правда, механику проведения исследования публиковавшие его результаты не уточнили.
Для сравнения, у компании Kia зафиксировали 72 нареканий на 100 автомобилей. На схожей позиции оказались автомобили бренда Genesis, у которого на 100 автомобилей было 77 претензий. У владельцев Porsche за первые 90 дней эксплуатации транспортного средства возникло 78 претензий. Далее в списке оказались Ford Ram, BMW, Chevrolet, Hyundai с результатами от 86 до 86 нареканий, а также Lincoln и Nissan – 92 и 93.
В целом аналитики J.D.Power отмечают, что статистика надежности автомобилей улучшилась в сравнении с прошлым годом на 8 %, поскольку автопроизводители активно взялись за улучшение качества своей продукции.
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Комментарии пользователей
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ШАРЛАТАНЫ!!!!!! Заговорят и не заметите. Плохие отзывы подчищают. Максим, с виду приятный человек а на самом деле опасный человек. Подумали бы о своих близких - ведь наши проклятия на вас упадут рано или поздно. Прочитайте про этот автосалон на другом сайте. Муж заболел. Ведь даже предложили им аннулировать ...
Конечно, +машина+не+плохая.+Но+ценник+бы+пониже.
| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
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