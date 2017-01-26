Экспорт автомобилей Ford увеличился за год в 4 раза
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Главными направлениями для экспорта машин из РФ выступили Казахстан, Белоруссия и Армения. Лидерами экспорта стали такие модели, как Transit, Focus и Fiesta - их поставки составили 26 %, 25 % и 24 % от всего экспорта соответственно.
При этом спецверсии на базе Transit составили 50 % от всех экспортных поставок российских коммерческих автомобилей марки, сообщила пресс-служба Ford Sollers.
Благодаря началу поставок из России на рынке Армении появился седан Fiesta, а также Mondeo и EcoSport. Ассортимент экспортируемых в Казахстан и Беларусь моделей сегодня представлен всей гаммой Ford российского производства - Fiesta, Focus, Mondeo, Explorer, Kuga, EcoSport и Transit.
Кроме того, на рынки Казахстана и Беларуси экспортируются спецверсии на базе нового Transit: маршрутные автобусы общей пассажировместимостью 22 и 25 человек, пригородный автобус «Турист», рассчитанный на 17 человек, фургон, а также автомобили скорой медицинской помощи.
Автомобили Ford в России производятся на 3 заводах - во Всеволожске, а также в Елабуге и Набережных Челнах.
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант.
ДОСТОИНСТВА
Приятный салон, удобный руль.
Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный.
Отличная штатная магнитола, хорошее радио.
Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит.
| Уж не с компрессией ли проблемы...
| Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
Экспорт автомобилей Ford увеличился за год в 4 раза
При этом спецверсии на базе Transit составили 50 % от всех экспортных поставок российских коммерческих автомобилей марки, сообщила пресс-служба Ford Sollers. Благодаря началу поставок из России на рынке Армении появился седан Fiesta, а также Mondeo и EcoSport. Ассортимент экспортируемых в Казахстан и Беларусь моделей сегодня представлен всей гаммой Ford российского производства - Fiesta, Focus, Mondeo, Explorer, Kuga, EcoSport и Transit. Кроме того, на рынки Казахстана и Беларуси экспортируются спецверсии на базе нового Transit: маршрутные автобусы общей пассажировместимостью 22 и 25 человек, пригородный автобус «Турист», рассчитанный на 17 человек, фургон, а также автомобили скорой медицинской помощи. Автомобили Ford в России производятся на 3 заводах - во Всеволожске, а также в Елабуге и Набережных Челнах.
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