26 января 2017, 09:23

Экспорт автомобилей Ford увеличился за год в 4 раза

Главными направлениями для экспорта машин из РФ выступили Казахстан, Белоруссия и Армения. Лидерами экспорта стали такие модели, как Transit, Focus и Fiesta - их поставки составили 26 %, 25 % и 24 % от всего экспорта соответственно.
При этом спецверсии на базе Transit составили 50 % от всех экспортных поставок российских коммерческих автомобилей марки, сообщила пресс-служба Ford Sollers.
 
Благодаря началу поставок из России на рынке Армении появился седан Fiesta, а также Mondeo и EcoSport. Ассортимент экспортируемых в Казахстан и Беларусь моделей сегодня представлен всей гаммой Ford российского производства - Fiesta, Focus, Mondeo, Explorer, Kuga, EcoSport и Transit.
 
Кроме того, на рынки Казахстана и Беларуси экспортируются спецверсии на базе нового Transit: маршрутные автобусы общей пассажировместимостью 22 и 25 человек, пригородный автобус «Турист», рассчитанный на 17 человек, фургон, а также автомобили скорой медицинской помощи.
 
Автомобили Ford в России производятся на 3 заводах - во Всеволожске, а также в Елабуге и Набережных Челнах.
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Экспорт автомобилей Ford увеличился за год в 4 раза
При этом спецверсии на базе Transit составили 50 % от всех экспортных поставок российских коммерческих автомобилей марки, сообщила пресс-служба Ford Sollers. Благодаря началу поставок из России на рынке Армении появился седан Fiesta, а также Mondeo и EcoSport. Ассортимент экспортируемых в Казахстан и Беларусь моделей сегодня представлен всей гаммой Ford российского производства - Fiesta, Focus, Mondeo, Explorer, Kuga, EcoSport и Transit. Кроме того, на рынки Казахстана и Беларуси экспортируются спецверсии на базе нового Transit: маршрутные автобусы общей пассажировместимостью 22 и 25 человек, пригородный автобус «Турист», рассчитанный на 17 человек, фургон, а также автомобили скорой медицинской помощи. Автомобили Ford в России производятся на 3 заводах - во Всеволожске, а также в Елабуге и Набережных Челнах.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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