26 июня 2017, 09:01

Экс-сотрудник страховой компании уличен в похищении крупной суммы

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области задержали 30-летнего гражданина, подозреваемого в мошенничестве.
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Полицейские установили, что указанный гражданин, ранее являясь сотрудником страховой компании, в период с апреля 2015 года по февраль 2016 года вносил фиктивные сведения в документацию при заключении страховых договоров ОСАГО с клиентами фирмы. Таким образом, махинатору удалось похитить более 700 тыс. рублей.

В отношении экс-страхователя возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в крупном размере. Прохиндею грози 6-летний срок заключения.  

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Экс-сотрудник страховой компании уличен в похищении крупной суммы
Полицейские установили, что указанный гражданин, ранее являясь сотрудником страховой компании, в период с апреля 2015 года по февраль 2016 года вносил фиктивные сведения в документацию при заключении страховых договоров ОСАГО с клиентами фирмы. Таким образом, махинатору удалось похитить более 700 тыс. рублей.В отношении экс-страхователя возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в крупном размере. Прохиндею грози 6-летний срок заключения.  
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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