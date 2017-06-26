26 июня 2017, 09:01
Экс-сотрудник страховой компании уличен в похищении крупной суммы
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области задержали 30-летнего гражданина, подозреваемого в мошенничестве.
Полицейские установили, что указанный гражданин, ранее являясь сотрудником страховой компании, в период с апреля 2015 года по февраль 2016 года вносил фиктивные сведения в документацию при заключении страховых договоров ОСАГО с клиентами фирмы. Таким образом, махинатору удалось похитить более 700 тыс. рублей.
В отношении экс-страхователя возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в крупном размере. Прохиндею грози 6-летний срок заключения.
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