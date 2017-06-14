14 июня 2017, 09:32

Экстремальный Ford Ranger сфотографировали «шпионы»

Инженеры Ford приступили к дорожным испытаниям экстремальной версии пикапа Ranger. Новинка под названием Raptor должна дебютировать на мировом авторынке в следующем году.
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Ford Ranger
От 2.2 л, 130 л.с
Новый от 1 369 000 до 1 615 000 Р
Модель отличается от стандартной модификации расширенными колесными арками и крупными колесными дисками. Также производитель увеличил клиренс пикапа для прохождения самого сурового бездорожья.

Под капотом новинки окажется 457-сильный агрегат (690 Нм крутящего момента), который будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. По предварительным данным, Ford Ranger Raptor также получит усиленную тормозную систему.
Новинки и концепт кары Форд

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Экстремальный Ford Ranger сфотографировали «шпионы»
{{model_v2_1787}} Модель отличается от стандартной модификации расширенными колесными арками и крупными колесными дисками. Также производитель увеличил клиренс пикапа для прохождения самого сурового бездорожья.Под капотом новинки окажется 457-сильный агрегат (690 Нм крутящего момента), который будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. По предварительным данным, Ford Ranger Raptor также получит усиленную тормозную систему.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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