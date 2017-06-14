14 июня 2017, 09:32
Экстремальный Ford Ranger сфотографировали «шпионы»
Инженеры Ford приступили к дорожным испытаниям экстремальной версии пикапа Ranger. Новинка под названием Raptor должна дебютировать на мировом авторынке в следующем году.
Ford Ranger
От 2.2 л, 130 л.с
Новый от 1 369 000 до 1 615 000 Р
Под капотом новинки окажется 457-сильный агрегат (690 Нм крутящего момента), который будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. По предварительным данным, Ford Ranger Raptor также получит усиленную тормозную систему.
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