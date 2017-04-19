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19 апреля 2017, 11:39
Электрический кроссовер Volkswagen с автопилотом запустят в серию к 2020 году
Volkswagen продолжает создание автомобилей серии I.D. Третьим эзземпляром в данной линейке является концептуальная версия электрического кроссовера в кузове купе. В серийное производство новинка уйдет через несколько лет.
Базовой платформой для разработки нового автомобиля послужила MEB, созданная для производства серийных электрических машин.
Габаритные размеры модели, как отмечают эксперты, внушительные и де-факто соответствуют полноразмерному Tiguan Allspace с 7-местным салоном. Концепт купе получил открывающиеся со сдвигом задние двери. В автомобиле расположены 4 отдельных места для посадки.
На панели приборов почти нет кнопок, так как она представляет собой сенсорный дисплей. Сенсорные панели управления присутствуют также на дверях автомобиля. Следует также отметить наличие панорамного люка с подсветкой из светодиодов, регулировать которую можно жестами.
Концептуальная версия, представленная на международной автомобильной выставке в Шанхае, оснащена двумя электрическими двигателями, общая производительность которых равна 305 л.с. Предельная скорость равна 180 км/ч. Расстояние, преодолеваемое электрокаром на полном заряде аккумуляторов, составляет 500 км.
В серию новинку запустят к 2020-2022 году.
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Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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