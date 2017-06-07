7 июня 2017, 11:39

Электрокар Faraday Future поднимется на гору Пайкс Пик

Первый электрокар Faraday Future примет участие в гонке Пайкс Пик, которая состоится 25 июня текущего года в Калифорнии. Автомобиль FF91 получил силовую установку с отдачей 1050 л.с. и 1800 Нм крутящего момента.
^
С такой «начинкой» электрокар способен разгоняться с места до «сотни» всего за 2,39 секунды. Благодаря увеличенным аккумуляторам емкостью 130 килловат-часов на одном запасе батарей спорткар способен преодолеть 700 км. Продажи модели начнутся в следующем году.

Что касается подъема на гору, то управлять прототипом будет главный инженер Faraday Future Робин Шют. Соревнование позволит инженерами испытать работу систем в реальных и экстремальных условиях перед тем, как модель поступит в продажу. На мировом авторынке электрический вседорожник Faraday Future составит конкуренцию Tesla Model X.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Код для магнитолы
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужен код от магнитолы 4500 rds eon Серийное M123989
Fuckingnail
Форум Great Wall Peri
| Кому: KaterinaV В Emex есть 2904130-M00 каталог запчастей https:// yadi.sk/ i/ _EBhq9QN3JthC7
casper.home
Чем джип лучше?
Надо только сделать примечание, что все таки кроссовер не предназначен для постоянной езды по бездорожью.
Лобанов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 42 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Электрокар Faraday Future поднимется на гору Пайкс Пик
С такой «начинкой» электрокар способен разгоняться с места до «сотни» всего за 2,39 секунды. Благодаря увеличенным аккумуляторам емкостью 130 килловат-часов на одном запасе батарей спорткар способен преодолеть 700 км. Продажи модели начнутся в следующем году.Что касается подъема на гору, то управлять прототипом будет главный инженер Faraday Future Робин Шют. Соревнование позволит инженерами испытать работу систем в реальных и экстремальных условиях перед тем, как модель поступит в продажу. На мировом авторынке электрический вседорожник Faraday Future составит конкуренцию Tesla Model X.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюменская область Калининград Северодвинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG