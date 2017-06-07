7 июня 2017, 11:39
Электрокар Faraday Future поднимется на гору Пайкс Пик
Первый электрокар Faraday Future примет участие в гонке Пайкс Пик, которая состоится 25 июня текущего года в Калифорнии. Автомобиль FF91 получил силовую установку с отдачей 1050 л.с. и 1800 Нм крутящего момента.
С такой «начинкой» электрокар способен разгоняться с места до «сотни» всего за 2,39 секунды. Благодаря увеличенным аккумуляторам емкостью 130 килловат-часов на одном запасе батарей спорткар способен преодолеть 700 км. Продажи модели начнутся в следующем году.
Что касается подъема на гору, то управлять прототипом будет главный инженер Faraday Future Робин Шют. Соревнование позволит инженерами испытать работу систем в реальных и экстремальных условиях перед тем, как модель поступит в продажу. На мировом авторынке электрический вседорожник Faraday Future составит конкуренцию Tesla Model X.
Что касается подъема на гору, то управлять прототипом будет главный инженер Faraday Future Робин Шют. Соревнование позволит инженерами испытать работу систем в реальных и экстремальных условиях перед тем, как модель поступит в продажу. На мировом авторынке электрический вседорожник Faraday Future составит конкуренцию Tesla Model X.
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