12 июля 2017, 12:38
Электрокар Lucid Air разогнался до 380 км/ч и побил рекорд Tesla. Видео
Появление на рынке электрокаров новой разработки китайско-американской компании Lucid Motors вызвало интерес поклонников экологического транспорта. Электромобиль Lucid Air сразу окрестили главным конкурентом популярной марки Tesla. В сети появилось видео, в котором новый электрокар развил скорость 380 км/ч, продемонстрировав лучшие показатели по сравнению с конкурентом.
Ранее мы писали
На заводе Tesla стартовало производство самого доступного седана автопроизводителя – Model 3. Автомобиль практически ...Читать далее
Моторный отсек автомобиля представлен электрической силовой установкой с отдачей в 1000 «лошадей». Серийный электрокар получит два комплекта аккумуляторных батарей емкостью 100-130 киловатт-часов. Запас хода электромобиля составит 640 километров. Конструкция модели позволяет установить оборудование и для беспилотной езды.
Lucid Air ожидается на рынке к 2019 году. Приблизительная стоимость электрокара будет в пределах 100-160 тысяч долларов.
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
есть специальное устройство для прокачки тормозов, например такое http:// www.teh-avto.ru/ oborudovanie-dlya-diagnostiki-avtomobilej/ kupit-ochistnye-stendy-dlya-avto/ ustanovka-dlya-zameny-tormoznoj-zhidkosti/ Ustrojstvo-APAC-1883-OMA-883-dlya-prokachki-tormozov/
| Кому: Victor77 главное что бы комфортная была и безопасная
Экономичный и комфортный кроссовер, среднего класса, в ценовой категории до 1,5 млн. руб. Какой у вас был-бы выбор?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное