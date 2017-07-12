12 июля 2017, 12:38

Электрокар Lucid Air разогнался до 380 км/ч и побил рекорд Tesla. Видео

Появление на рынке электрокаров новой разработки китайско-американской компании Lucid Motors вызвало интерес поклонников экологического транспорта. Электромобиль Lucid Air сразу окрестили главным конкурентом популярной марки Tesla. В сети появилось видео, в котором новый электрокар развил скорость 380 км/ч, продемонстрировав лучшие показатели по сравнению с конкурентом.
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Апрельские испытания Lucid Air позволили развить скорость 350 км в час. Тогда разработчики заявили, что большая скорость была невозможна из-за установленного электронного ограничителя скорости. Сегодня компания смогла подтвердить рекордную для электрокара скорость 377,29 км в час. Тестирование проводилось на трассе в Огайо (США). Производитель утверждает, что эти показатели не являются «потолком» для модели и в будущем стоит ожидать от новинки очередных «скоростных» побед.

Моторный отсек автомобиля представлен электрической силовой установкой с отдачей в 1000 «лошадей». Серийный электрокар получит два комплекта аккумуляторных батарей емкостью 100-130 киловатт-часов. Запас хода электромобиля составит 640 километров. Конструкция модели позволяет установить оборудование и для беспилотной езды.

Lucid Air ожидается на рынке к 2019 году. Приблизительная стоимость электрокара будет в пределах 100-160 тысяч долларов.

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Отзывы по теме
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Электрокар Lucid Air разогнался до 380 км/ч и побил рекорд Tesla. Видео
{{material_119998}}Апрельские испытания Lucid Air позволили развить скорость 350 км в час. Тогда разработчики заявили, что большая скорость была невозможна из-за установленного электронного ограничителя скорости. Сегодня компания смогла подтвердить рекордную для электрокара скорость 377,29 км в час. Тестирование проводилось на трассе в Огайо (США). Производитель утверждает, что эти показатели не являются «потолком» для модели и в будущем стоит ожидать от новинки очередных «скоростных» побед.Моторный отсек автомобиля представлен электрической силовой установкой с отдачей в 1000 «лошадей». Серийный электрокар получит два комплекта аккумуляторных батарей емкостью 100-130 киловатт-часов. Запас хода электромобиля составит 640 километров. Конструкция модели позволяет установить оборудование и для беспилотной езды.Lucid Air ожидается на рынке к 2019 году. Приблизительная стоимость электрокара будет в пределах 100-160 тысяч долларов.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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