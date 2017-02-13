13 февраля 2017, 16:18

Электрокар Renault Zoe будет продаваться в России

На авторынке РФ появится электрокар Renault Zoe, сообщил президент Ассоциации дилеров концерна Эдуард Маркман. Сейчас электрокары не пользуются большой популярностью, но бренд это не останавливает.
Сроки поставок пока не называются. Ожидается, что в скором времени в страну начнут доставлять модели Kangoo и Zoe. Компания уже получила сертификаты на продажу.
 
По мнению представителей французской компании, в условиях, когда во многих странах задумались об экологической катастрофе, российским властям также стоило бы обратить внимание на эту проблему и постепенно отказываться от эксплуатации транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.
 
Ожидается, что Renault Zoe будет преодолевать около 400 км без подзарядки, мощность мотора составит 88 л.с.
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Электрокар Renault Zoe будет продаваться в России
Сроки поставок пока не называются. Ожидается, что в скором времени в страну начнут доставлять модели Kangoo и Zoe. Компания уже получила сертификаты на продажу. По мнению представителей французской компании, в условиях, когда во многих странах задумались об экологической катастрофе, российским властям также стоило бы обратить внимание на эту проблему и постепенно отказываться от эксплуатации транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что Renault Zoe будет преодолевать около 400 км без подзарядки, мощность мотора составит 88 л.с.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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