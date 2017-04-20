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20 апреля 2017, 16:37
Электрокар Tesla Model S 75 подешевел, но «потерял» в емкости батареи
В очередной раз Tesla корректирует комплектации и цены на свой модельный ряд. Если в марте компания заявила об остановке продаж самых доступных автомобилей Model S 60 и 60D, теперь снизила стоимость Model S 75.
Продажи Tesla Model S 60 и 60D прекращены накануне, 19 апреля, так что самой доступной версией модели стала Model S 75 по цене в 77 000 долларов. Однако уже сегодня, 20 апреля, Tesla снизила стоимость этой модификации на 7 500 долларов. По мнению специалистов, падение цены Model S 75 обусловлено удешевлением аккумуляторных батарей.
Теперь американцы смогут приобрести такой электромобиль за 69 500 долларов, что эквивалентно по текущему курсу 3 960 000 рублей. Новая цена на 1 500 долларов выше стоимости Model S 60, реализация которой завершена.
Комплектации разнятся емкостью аккумуляторный батарей (75 кВт/ч и 60 кВт/ч). Также нелишне упомянуть, что Model S в базовом исполнении предлагается с панорамной крышей и задней дверью с электроприводом, но при этом больше не оснащается пневматической подвеской.
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