36
19 мая 2017, 15:27

Электрокары Renault можно будет заряжать в движении

Инженеры Renault совместно со специалистами Chargemaster и Qualcomm разработали зарядное устройство для электрокаров, которое позволяет пополнять запас батарей во время движения. Соответствующую систему начали тестировать во Франции.
^

Ранее мы писали
Вместе с Renault автор 110km.ru посетил на днях святые места Древней Грузии, Иверии или, как ее называют сами ...
Читать далее
В основе технологии лежит принцип электромагнитной индукции. В дорожное полотно встроена индукционная передаточная катушка, благодаря которой электричество передается на принимающий элемент электрокара без непосредственного контакта.

С помощью такой технологии можно будет одновременно заряжать сразу 2 автомобиля на скоростях до 100 км/ч. Зарядка в движении будет происходить при езде в любом направлении. Как считают в компании, новшество позволит упростить повседневное использование электромобилей и сделать такие машины доступнее для всех людей.

Правда, такой механизм восполнения энергии батарей подходит только для моделей Renault. Когда французский автопроизводитель планирует реализовать проект на дорогах общего пользования, не сообщается.

Дизайн и тюнинг Рено

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Slavyan83
Форум Renault Premium
пропала нижняя половинка на прянику евро3 что может быть?
Дмитрий
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Хотели бы Вы, чтобы Chevrolet вернулся в Россию?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 42 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Электрокары Renault можно будет заряжать в движении
{{material_117320}} В основе технологии лежит принцип электромагнитной индукции. В дорожное полотно встроена индукционная передаточная катушка, благодаря которой электричество передается на принимающий элемент электрокара без непосредственного контакта.С помощью такой технологии можно будет одновременно заряжать сразу 2 автомобиля на скоростях до 100 км/ч. Зарядка в движении будет происходить при езде в любом направлении. Как считают в компании, новшество позволит упростить повседневное использование электромобилей и сделать такие машины доступнее для всех людей.Правда, такой механизм восполнения энергии батарей подходит только для моделей Renault. Когда французский автопроизводитель планирует реализовать проект на дорогах общего пользования, не сообщается.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Хабаровск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG