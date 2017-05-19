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19 мая 2017, 15:27
Электрокары Renault можно будет заряжать в движении
Инженеры Renault совместно со специалистами Chargemaster и Qualcomm разработали зарядное устройство для электрокаров, которое позволяет пополнять запас батарей во время движения. Соответствующую систему начали тестировать во Франции.
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С помощью такой технологии можно будет одновременно заряжать сразу 2 автомобиля на скоростях до 100 км/ч. Зарядка в движении будет происходить при езде в любом направлении. Как считают в компании, новшество позволит упростить повседневное использование электромобилей и сделать такие машины доступнее для всех людей.
Правда, такой механизм восполнения энергии батарей подходит только для моделей Renault. Когда французский автопроизводитель планирует реализовать проект на дорогах общего пользования, не сообщается.
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