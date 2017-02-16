Электромобиль Peugeot Partner Tepee Electric представят в Женеве
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Модель разработана для покупателей, которые используют транспорт как в личных, так и в профессиональных целях. Запас хода 170 км соответствует требованиям большинства европейских автолюбителей, которые проезжают в день около 60 км.
В компании отмечают, что с появлением электромобилей возникает новая сфера их применения – карпулинг или совместное использование автомобиля несколькими людьми, а также отдых с семьей. Мировая премьера новинки состоится на Международном автосалоне в Женеве, а старт продаж намечен на сентябрь 2017 года.
Новинка создана на базе оригинального Partner Tepee и оснащен электроприводом от автомобиля Electric, выпускаемого с 2013 года.
Электромотор генерирует мощность 49 Квт (68 л.с.) и крутящий момент 200 Нм. Две литий-ионные батареи емкостью 22,5 кВт/ч расположены под рамой с двух сторон от задней подвески.
Электромотор агрегирован одноступенчатой трансмиссией с постоянным передаточным числом. С момента начала движения модель демонстрирует динамичное ускорение и плавность на всех этапах – и все это без переключения ступеней (доступна также версия с автоматической трансмиссией).
Владельцам будет доступно несколько схем зарядки аккумулятора, в том числе стандартная с использованием домашней розетки (8-A или 10-A, в зависимости от страны) или безопасная зарядка Green Up (14-A). Полное возобновление заряда займет 8.5, 12 или 15 часов, в зависимости от силы тока. Еще возможен вариант ускоренной зарядки по стандарту CHAdeMO (95-A) – она восполняет 80 % заряда батареи за 30 минут.
Объем багажника варьируется от 1 350 литров в комбинации с 5 пассажирскими местами до 3 000 литров с 2 местами для пассажиров.
Машина у нас ровно месяц, проехали 1500 км. Радуемся не нарадуемся - автомобиль для семьи. По расходу бензина пока не понял, что на трассе, что в городе 9,1 -9,5 л. Больше 120 км не разгонял, обороты в районе 3300-3700, но что дальше потянет понятно. Машина новая, не "сверчит", не шумит
Электромобиль Peugeot Partner Tepee Electric представят в Женеве
В компании отмечают, что с появлением электромобилей возникает новая сфера их применения – карпулинг или совместное использование автомобиля несколькими людьми, а также отдых с семьей. Мировая премьера новинки состоится на Международном автосалоне в Женеве, а старт продаж намечен на сентябрь 2017 года.Новинка создана на базе оригинального Partner Tepee и оснащен электроприводом от автомобиля Electric, выпускаемого с 2013 года. Электромотор генерирует мощность 49 Квт (68 л.с.) и крутящий момент 200 Нм. Две литий-ионные батареи емкостью 22,5 кВт/ч расположены под рамой с двух сторон от задней подвески. Электромотор агрегирован одноступенчатой трансмиссией с постоянным передаточным числом. С момента начала движения модель демонстрирует динамичное ускорение и плавность на всех этапах – и все это без переключения ступеней (доступна также версия с автоматической трансмиссией). Владельцам будет доступно несколько схем зарядки аккумулятора, в том числе стандартная с использованием домашней розетки (8-A или 10-A, в зависимости от страны) или безопасная зарядка Green Up (14-A). Полное возобновление заряда займет 8.5, 12 или 15 часов, в зависимости от силы тока. Еще возможен вариант ускоренной зарядки по стандарту CHAdeMO (95-A) – она восполняет 80 % заряда батареи за 30 минут. Объем багажника варьируется от 1 350 литров в комбинации с 5 пассажирскими местами до 3 000 литров с 2 местами для пассажиров.
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