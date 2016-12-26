Электромобиль в футуристическом стиле создают в Италии
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Работники итальянского кузовного ателье Italdesign создают некий концепт, изображения которого уже добавлены на страницу в Facebook. В «живом» виде он появится в марте на автошоу в Женеве.
Многие предполагают, что концепт будет показан на основе футуристического дизайна. Сами создатели возле изображения написали «Особенные истории появляются после встречи уникальности с привилегией». Высказывание интересно, однако, оно не поясняет суть того, что зрители могут увидеть в марте 2017 года в Женеве.
Эксперты ожидают, что Italdesign покажет новый электрический автомобиль или гибрид.
В уходящем году итальянское кузовное ателье уже представляло электрическую концепцию GTZero EV shooting brake concept, а до этого был показан беспилотник GEA Concept. Есть версия, что новый концептуальный вариант будет соединять ранее показанные версии.
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
Электромобиль в футуристическом стиле создают в Италии
Многие предполагают, что концепт будет показан на основе футуристического дизайна. Сами создатели возле изображения написали «Особенные истории появляются после встречи уникальности с привилегией». Высказывание интересно, однако, оно не поясняет суть того, что зрители могут увидеть в марте 2017 года в Женеве. Эксперты ожидают, что Italdesign покажет новый электрический автомобиль или гибрид. В уходящем году итальянское кузовное ателье уже представляло электрическую концепцию GTZero EV shooting brake concept, а до этого был показан беспилотник GEA Concept. Есть версия, что новый концептуальный вариант будет соединять ранее показанные версии.
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