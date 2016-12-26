26 декабря 2016, 17:19

Электромобиль в футуристическом стиле создают в Италии

Работники итальянского кузовного ателье Italdesign создают некий концепт, изображения которого уже добавлены на страницу в Facebook. В «живом» виде он появится в марте на автошоу в Женеве.
Многие предполагают, что концепт будет показан на основе футуристического дизайна. Сами создатели возле изображения написали «Особенные истории появляются после встречи уникальности с привилегией». Высказывание интересно, однако, оно не поясняет суть того, что зрители могут увидеть в марте 2017 года в Женеве. 
 
Эксперты ожидают, что Italdesign покажет новый электрический автомобиль или гибрид.
 
В уходящем году итальянское кузовное ателье уже представляло электрическую концепцию GTZero EV shooting brake concept, а до этого был показан беспилотник GEA Concept. Есть версия, что новый концептуальный вариант будет соединять ранее показанные версии.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Западный скоростной диаметр доберется до Кудрово
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
Алексей
Ввоз иномарок в Россию запрещен с Нового года
Недумаю
abonent
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Электромобиль в футуристическом стиле создают в Италии
Многие предполагают, что концепт будет показан на основе футуристического дизайна. Сами создатели возле изображения написали «Особенные истории появляются после встречи уникальности с привилегией». Высказывание интересно, однако, оно не поясняет суть того, что зрители могут увидеть в марте 2017 года в Женеве.  Эксперты ожидают, что Italdesign покажет новый электрический автомобиль или гибрид. В уходящем году итальянское кузовное ателье уже представляло электрическую концепцию GTZero EV shooting brake concept, а до этого был показан беспилотник GEA Concept. Есть версия, что новый концептуальный вариант будет соединять ранее показанные версии.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG