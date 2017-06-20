20 июня 2017, 12:49

Электромобили Tesla «пропишут» в Китае

Производитель Tesla намерен в ближайшее время подписать соглашение с правительством Шанхая о строительство завода в Линьгане. Ожидается, что условия договора обнародуют уже на этой неделе.
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Американская компания намерена создать в Китае совместное предприятие с одним из местных производителей, но до последнего остается неизвестным, кто это будет. Представители Tesla от ответа на вопрос уклоняются.

Стоит отметить, что в прошлом году производителю удалось продать на китайском рынке продукцию более чем на 1 млрд долларов. Есть возможность удешевить себестоимость авто, и не только за счет доставки в КНР.
 
Собирая автомобили в Китае, компании не придется платить налог в 25 %, который существенно сказывается на стоимости моделей, которые обходятся китайским автомобилистам намного дороже, чем американцам.
 
Повышение объемов производства ожидаемо сказалось на увеличении прибыли. Если с января по март прошлого года прибыль производителя составляла 1 100 000 000 долларов, то в нынешнем году цифра достигла 2 700 000 000 долларов.
 
Как сообщалось некоторое время назад, компания Tesla планирует на протяжении полугода выпустить порядка 50 000 новых электрокаров. Общее количество поставляемых моделей до конца года должно увеличиться на 61-71 %.
 
На II полугодие запланирован выпуск новой модели Model 3. До конца года объем производства нового электромобиля должен составить 10 000 экземпляров в неделю.
 
Под капотом Model 3 окажется солидная «начинка». Автомобиль будет оснащаться 435-сильным электрическим мотором. По предварительным данным, с новыми аккумуляторами модель сумеет преодолеть до 320 км без подзарядки. Имеющиеся аккумуляторы могут вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 кВт/ч. Динамические характеристики будущей машины пока держат в секрете.
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Электромобили Tesla «пропишут» в Китае
Американская компания намерена создать в Китае совместное предприятие с одним из местных производителей, но до последнего остается неизвестным, кто это будет. Представители Tesla от ответа на вопрос уклоняются.Стоит отметить, что в прошлом году производителю удалось продать на китайском рынке продукцию более чем на 1 млрд долларов. Есть возможность удешевить себестоимость авто, и не только за счет доставки в КНР.  Собирая автомобили в Китае, компании не придется платить налог в 25 %, который существенно сказывается на стоимости моделей, которые обходятся китайским автомобилистам намного дороже, чем американцам. Повышение объемов производства ожидаемо сказалось на увеличении прибыли. Если с января по март прошлого года прибыль производителя составляла 1 100 000 000 долларов, то в нынешнем году цифра достигла 2 700 000 000 долларов. Как сообщалось некоторое время назад, компания Tesla планирует на протяжении полугода выпустить порядка 50 000 новых электрокаров. Общее количество поставляемых моделей до конца года должно увеличиться на 61-71 %. На II полугодие запланирован выпуск новой модели Model 3. До конца года объем производства нового электромобиля должен составить 10 000 экземпляров в неделю. Под капотом Model 3 окажется солидная «начинка». Автомобиль будет оснащаться 435-сильным электрическим мотором. По предварительным данным, с новыми аккумуляторами модель сумеет преодолеть до 320 км без подзарядки. Имеющиеся аккумуляторы могут вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 кВт/ч. Динамические характеристики будущей машины пока держат в секрете.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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