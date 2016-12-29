29 декабря 2016, 18:44

Электромобили в Китае пользуются небывалым спросом

В ноябре продажи достигли рекордных показателей - почти 43,5 тыс. штук, что на 56 % выше продаж за аналогичный период прошлого года. Китайские компании выпускают в данный момент 70 моделей электрокаров.
Популярностью пользуются небольшие и недорогие модели c запасом хода без подзарядки от 150 до 260 км, 95 % китайского рынка приходится на местных производителей. Из оставшихся 5 % наиболее серьезный спрос на продукцию Tesla, сообщает «Автостат».
 
В целом доля на автомобильном рынке страны электрокаров достигла 1,4 % (в США она составляет 1,1 %, в Европе - 1,2 %). Ожидается, что к концу года в Китае будет продано свыше 350 000 машин, а их общее число в стране превысит 650 000, в то время как в США их насчитывается 560 00, а во всей Европе - 630 000.
 
Добавим, Китай вместе с США, Индией и Россией входит в число лидеров по выбросам углекислого газа в атмосферу. Желая изменить ситуацию, власти страны ратифицировали Парижское соглашение, они поощряют развитие возобновляемой энергетики и стимулируют сокращение парниковых выбросов. Так, в этом году КНР стала мировым лидером в солнечной энергетике: к концу 2016 года в стране солнечными электростанциями будет производиться 43 мегаватт энергии.
 
Производство электромобилей - еще один способ противостоять антропогенному изменению климата и улучшить тяжелую экологическую ситуацию в стране. О росте популярности электрокаров и озабоченности китайских властей экологическими проблемами свидетельствует и тот факт, что с июля 2016 года на электромобили стали переводить таксопарки. Ожидается, что к концу 2017 года электрическими будут все мусоровозы в стране.

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Не работают два цилиндра
Это форсунки!!! Чистить нужно!!!
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Электромобили в Китае пользуются небывалым спросом
Популярностью пользуются небольшие и недорогие модели c запасом хода без подзарядки от 150 до 260 км, 95 % китайского рынка приходится на местных производителей. Из оставшихся 5 % наиболее серьезный спрос на продукцию Tesla, сообщает «Автостат». В целом доля на автомобильном рынке страны электрокаров достигла 1,4 % (в США она составляет 1,1 %, в Европе - 1,2 %). Ожидается, что к концу года в Китае будет продано свыше 350 000 машин, а их общее число в стране превысит 650 000, в то время как в США их насчитывается 560 00, а во всей Европе - 630 000. Добавим, Китай вместе с США, Индией и Россией входит в число лидеров по выбросам углекислого газа в атмосферу. Желая изменить ситуацию, власти страны ратифицировали Парижское соглашение, они поощряют развитие возобновляемой энергетики и стимулируют сокращение парниковых выбросов. Так, в этом году КНР стала мировым лидером в солнечной энергетике: к концу 2016 года в стране солнечными электростанциями будет производиться 43 мегаватт энергии. Производство электромобилей - еще один способ противостоять антропогенному изменению климата и улучшить тяжелую экологическую ситуацию в стране. О росте популярности электрокаров и озабоченности китайских властей экологическими проблемами свидетельствует и тот факт, что с июля 2016 года на электромобили стали переводить таксопарки. Ожидается, что к концу 2017 года электрическими будут все мусоровозы в стране.
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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