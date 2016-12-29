Электромобили в Китае пользуются небывалым спросом
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В ноябре продажи достигли рекордных показателей - почти 43,5 тыс. штук, что на 56 % выше продаж за аналогичный период прошлого года. Китайские компании выпускают в данный момент 70 моделей электрокаров.
Популярностью пользуются небольшие и недорогие модели c запасом хода без подзарядки от 150 до 260 км, 95 % китайского рынка приходится на местных производителей. Из оставшихся 5 % наиболее серьезный спрос на продукцию Tesla, сообщает «Автостат».
В целом доля на автомобильном рынке страны электрокаров достигла 1,4 % (в США она составляет 1,1 %, в Европе - 1,2 %). Ожидается, что к концу года в Китае будет продано свыше 350 000 машин, а их общее число в стране превысит 650 000, в то время как в США их насчитывается 560 00, а во всей Европе - 630 000.
Добавим, Китай вместе с США, Индией и Россией входит в число лидеров по выбросам углекислого газа в атмосферу. Желая изменить ситуацию, власти страны ратифицировали Парижское соглашение, они поощряют развитие возобновляемой энергетики и стимулируют сокращение парниковых выбросов. Так, в этом году КНР стала мировым лидером в солнечной энергетике: к концу 2016 года в стране солнечными электростанциями будет производиться 43 мегаватт энергии.
Производство электромобилей - еще один способ противостоять антропогенному изменению климата и улучшить тяжелую экологическую ситуацию в стране. О росте популярности электрокаров и озабоченности китайских властей экологическими проблемами свидетельствует и тот факт, что с июля 2016 года на электромобили стали переводить таксопарки. Ожидается, что к концу 2017 года электрическими будут все мусоровозы в стране.
Крыло помял на ауди во дворе, официалы сказали резать и менять, цену охренительную назвали, заехал в автомол, предложили отстучать. Согласился, родное все-таки лучше, чем замена, тем более швы сварные потом будут, краска на такой площади отличаться будет. Короче, прихожу забирать, следа от вмятины вообще ...
Странная контора! Никто не хочет разговаривать, никто не хочет принимать заказы, для чего сайт не понятно! На сайте имеется в наличии нужная мне АКПП, а меня отфутболивают, как будто им деньги на фиг не нужны, а я навязываю! Ну нет, так нет, в другом месте найду. Удачи в бизнесе...
Электромобили в Китае пользуются небывалым спросом
Популярностью пользуются небольшие и недорогие модели c запасом хода без подзарядки от 150 до 260 км, 95 % китайского рынка приходится на местных производителей. Из оставшихся 5 % наиболее серьезный спрос на продукцию Tesla, сообщает «Автостат». В целом доля на автомобильном рынке страны электрокаров достигла 1,4 % (в США она составляет 1,1 %, в Европе - 1,2 %). Ожидается, что к концу года в Китае будет продано свыше 350 000 машин, а их общее число в стране превысит 650 000, в то время как в США их насчитывается 560 00, а во всей Европе - 630 000. Добавим, Китай вместе с США, Индией и Россией входит в число лидеров по выбросам углекислого газа в атмосферу. Желая изменить ситуацию, власти страны ратифицировали Парижское соглашение, они поощряют развитие возобновляемой энергетики и стимулируют сокращение парниковых выбросов. Так, в этом году КНР стала мировым лидером в солнечной энергетике: к концу 2016 года в стране солнечными электростанциями будет производиться 43 мегаватт энергии. Производство электромобилей - еще один способ противостоять антропогенному изменению климата и улучшить тяжелую экологическую ситуацию в стране. О росте популярности электрокаров и озабоченности китайских властей экологическими проблемами свидетельствует и тот факт, что с июля 2016 года на электромобили стали переводить таксопарки. Ожидается, что к концу 2017 года электрическими будут все мусоровозы в стране.
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