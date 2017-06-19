19 июня 2017, 14:08
Электромобили задействуют в каршеринге
Российский оператор каршеринга BelkaCar намерен пополнить свой автопарк электромобилями. В ближайшее время компания объявит тендер среди поставщиков и производителей экологичных машин.
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Вот уже год в Москве работает система краткосрочного проката автомобилей – каршеринг. Известно, что всяческие ...Читать далее
Напомним, что в Москве краткосрочный прокат автомобилей работает уже более 2 лет. Система позволяет совмещать удобство машины с городским транспортом. В какие-то районы можно добраться только на общественном транспорте, а куда-то, например, в аэропорт, удобнее уехать на машине.
Примечательно, что в Санкт-Петербурге уже пытались запустить краткосрочный прокат автомобилей в прошлом году. Однако автомобилист должен был вернуть машину в то же место, откуда ее забирал. В результате, суть проекта теряла всякий смысл, и, несмотря на агрессивные попытки популяризации сервиса, он не прижился в нашем городе.
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