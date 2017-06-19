19 июня 2017, 14:08

Электромобили задействуют в каршеринге

Российский оператор каршеринга BelkaCar намерен пополнить свой автопарк электромобилями. В ближайшее время компания объявит тендер среди поставщиков и производителей экологичных машин.
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Сколько конкретно оператор намерен закупить электрокаров, пока не уточняется. Все будет зависеть от спроса и удобства использования машин на электротяге. Известно лишь, что первая партия «электриков» для каршеринга пройдет испытания на территории инновационного центра Сколково уже в следующем году. BelkaCar намерен стать единственным каршеринговым оператором Сколково.

Напомним, что в Москве краткосрочный прокат автомобилей работает уже более 2 лет.  Система позволяет совмещать удобство машины с городским транспортом. В какие-то районы можно добраться только на общественном транспорте, а куда-то, например, в аэропорт, удобнее уехать на машине.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге уже пытались запустить краткосрочный прокат автомобилей в прошлом году. Однако автомобилист должен был вернуть машину в то же место, откуда ее забирал. В результате, суть проекта теряла всякий смысл, и, несмотря на агрессивные попытки популяризации сервиса, он не прижился в нашем городе.

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Я отнушусь к категории водителей, на которых смотрят сверху вниз, потому что женщина. И как правило, в автосерисах тоже такая же ситуация. Но в этом автосервисе мне понравилось. Здесь учтивый персонал, хорошее обслуживание и никакого намека на "обезьяну с гранатой". Быстро заменили лобовое стекло. На ...
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Электромобили задействуют в каршеринге
{{material_115797}} Сколько конкретно оператор намерен закупить электрокаров, пока не уточняется. Все будет зависеть от спроса и удобства использования машин на электротяге. Известно лишь, что первая партия «электриков» для каршеринга пройдет испытания на территории инновационного центра Сколково уже в следующем году. BelkaCar намерен стать единственным каршеринговым оператором Сколково. Напомним, что в Москве краткосрочный прокат автомобилей работает уже более 2 лет.  Система позволяет совмещать удобство машины с городским транспортом. В какие-то районы можно добраться только на общественном транспорте, а куда-то, например, в аэропорт, удобнее уехать на машине.Примечательно, что в Санкт-Петербурге уже пытались запустить краткосрочный прокат автомобилей в прошлом году. Однако автомобилист должен был вернуть машину в то же место, откуда ее забирал. В результате, суть проекта теряла всякий смысл, и, несмотря на агрессивные попытки популяризации сервиса, он не прижился в нашем городе.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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