7 июня 2017, 15:59

Электроспорткар Fisker EMotion представлен публике

Тизеры нового электрического спорткара Fisker EMotion опубликованы в Интернет. Изображения появились благодаря американской компанией Fisker Inc., принадлежащей автомобильному дизайнеру Хенрику Фискеру.
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Как ожидается, новинка будет оснащена быстрой зарядкой и в какой-то мере станет автономной.
 
К дебюту сейчас готовится производственный вариант электрокара Fisker EMotion. Судя по опубликованным изображениям, внешний вид серийной версии машины может существенно отличаться от экстерьера ее концептуальной модели, показанной прошлой осенью.
 
На зарядку энергоносителя электрокара понадобится менее 10 мин. После этого она сможет преодолеть расстояние 160 км. При полном заряде литий-ионных аккумуляторов модель Fisker EMotion сможет проехать 640 км. Предельная скорость автомобиля ограничена 260 км/ч.
 
Авто оснащено необычными поворотниками. Ранее разработчики спорткара сообщали, что передняя часть кузова получит датчики и лидар для автопилота, но этих устройств на тизерах не видно. Кроме того, судя по тизерам, на электрокар Fisker EMotion установлена уменьшенная радиаторная решетка.
 
Сроки появления новинки, а также ее цена неизвестны.

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Электроспорткар Fisker EMotion представлен публике
Как ожидается, новинка будет оснащена быстрой зарядкой и в какой-то мере станет автономной. К дебюту сейчас готовится производственный вариант электрокара Fisker EMotion. Судя по опубликованным изображениям, внешний вид серийной версии машины может существенно отличаться от экстерьера ее концептуальной модели, показанной прошлой осенью. На зарядку энергоносителя электрокара понадобится менее 10 мин. После этого она сможет преодолеть расстояние 160 км. При полном заряде литий-ионных аккумуляторов модель Fisker EMotion сможет проехать 640 км. Предельная скорость автомобиля ограничена 260 км/ч. Авто оснащено необычными поворотниками. Ранее разработчики спорткара сообщали, что передняя часть кузова получит датчики и лидар для автопилота, но этих устройств на тизерах не видно. Кроме того, судя по тизерам, на электрокар Fisker EMotion установлена уменьшенная радиаторная решетка. Сроки появления новинки, а также ее цена неизвестны.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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