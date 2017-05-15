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15 мая 2017, 15:30
Эммануэль Макрон проехал по Champs-Elysées на новом DS 7 Crossback
На вчерашней церемонии инаугурации новый президент Франции Эммануэль Макрон передвигался на автомобиле DS 7 Crossback, который, надо заметить, официально был презентован широкой общественности всего 2 месяца назад.
Вариант для первого человека Франции видоизменили специально для церемонии инаугурации. Автомобиль получил раздвижную крышу, для того, чтобы президент мог приветствовать народ страны во время проезда по Champs-Elysées.
DS 7 Crossback впервые выехал на французские дороги перед торжественным стартом продаж, который состоится через несколько месяцев.
Отметим, что это уже второй автомобиль DS, принимающий участие в инаугурации президента Франции. В 2012-м Франсуа Олланд, только что ушедший в отставку, выбрал для своего передвижения DS 5.
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