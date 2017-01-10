Подорожали некоторые модели Hyundai и Kia

Цены изменились на Hyundai Solaris и Kia Rio, на которые есть стабильный спрос. Не исключено, что со временем автопроизводители пересмотрят и стоимость других моделей.
Седан и хэтчбек Solaris в базовой комплектации Active (1,4 литра, 107 л.с., МКПП) по-прежнему стоят 632 900 рублей, а вот на автомобили в той же комплектации, но с «автоматом» цена увеличилась на 30 000 рублей и достигла 753 900 рублей. Остальные комплектации также подорожали на 30 000 рублей. Так, в Active с мотором 1,6 литра, 123 л.с. и МКПП авто обойдется в 743 900 рублей, а с 6-ступенчатой АКПП - в 783 900 рублей.
Седан Rio в базовой комплектации Comfort (1,4 литра, 107 л.с., МКПП) стоит теперь 639 900 рублей (увеличение на 10 000 рублей), а хэтчбек в комплектации Comfort Кондиционер можно приобрести за 669 900 рублей. Остальные вариации также подорожали на 10 000 рублей. Например, Premium Navi (1,6 литра, 123 л.с., 6-ступенчатая АКПП) предлагается за 931 900 рублей. Интересно, что в прайсе бренда указаны цены как с системой ЭРА-ГЛОНАСС, так и без нее. В случае, если покупатель хочет добавить систему реагирования при ЧС, стоимость авто увеличится еще на 11 000 рублей.
С сегодняшнего дня, 10 января, изменен прайс на все модели Lada, автомобили подорожали на 6 000 - 19 000 рублей в зависимости от моделей и комплектаций. Связано ли это с установкой новых систем безопасности, не сообщается.
Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому на территорию государств-участниц ТС запрещается импорт автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС. Дилерские центры предлагают покупателям остатки поставок, совершенных до нововведений.
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Седан и хэтчбек Solaris в базовой комплектации Active (1,4 литра, 107 л.с., МКПП) по-прежнему стоят 632 900 рублей, а вот на автомобили в той же комплектации, но с «автоматом» цена увеличилась на 30 000 рублей и достигла 753 900 рублей. Остальные комплектации также подорожали на 30 000 рублей. Так, в Active с мотором 1,6 литра, 123 л.с. и МКПП авто обойдется в 743 900 рублей, а с 6-ступенчатой АКПП - в 783 900 рублей. Седан Rio в базовой комплектации Comfort (1,4 литра, 107 л.с., МКПП) стоит теперь 639 900 рублей (увеличение на 10 000 рублей), а хэтчбек в комплектации Comfort Кондиционер можно приобрести за 669 900 рублей. Остальные вариации также подорожали на 10 000 рублей. Например, Premium Navi (1,6 литра, 123 л.с., 6-ступенчатая АКПП) предлагается за 931 900 рублей. Интересно, что в прайсе бренда указаны цены как с системой ЭРА-ГЛОНАСС, так и без нее. В случае, если покупатель хочет добавить систему реагирования при ЧС, стоимость авто увеличится еще на 11 000 рублей. С сегодняшнего дня, 10 января, изменен прайс на все модели Lada, автомобили подорожали на 6 000 - 19 000 рублей в зависимости от моделей и комплектаций. Связано ли это с установкой новых систем безопасности, не сообщается. Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому на территорию государств-участниц ТС запрещается импорт автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС. Дилерские центры предлагают покупателям остатки поставок, совершенных до нововведений.
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