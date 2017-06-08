8 июня 2017, 18:31

Еще 7,5 миллиардов рублей потратят на поддержку автопрома

Уже в следующем месяце в России запустят новые программы поддержки автопрома. Об этом порталу 110km.ru рассказал президент Ассоциации Российских автодилеров (РОАД) Олег Мосеев.
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По его словам, с 1 июля начнут свое действие программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых покупатели смогут получить скидку на покупку машины 10%. На эти меры власти потратят 3,75 млрд рублей. До конца года планируется реализовать с помощью этих программ 40 тыс. авто. Если проект окажется успешным, действие программы продлят.

Остальные средства потратят на лизинговые программы «Русский тягач» (субсидирование покупки грузовиков), «Русский фермер» (субсидии на приобретение легких коммерческих автомобилей для ферм и хозяйств) и «Свое дело» (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса). Скидка на автомобили по этим программам составит 12,5%.

Как считает эксперт, по итогам года рост российского авторынка составит 5% по отношению к результату 2016-го. Тем не менее, о существенном подъеме авторынка можно говорить только после улучшения экономической ситуации в стране в целом.

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Еще 7,5 миллиардов рублей потратят на поддержку автопрома
По его словам, с 1 июля начнут свое действие программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых покупатели смогут получить скидку на покупку машины 10%. На эти меры власти потратят 3,75 млрд рублей. До конца года планируется реализовать с помощью этих программ 40 тыс. авто. Если проект окажется успешным, действие программы продлят.Остальные средства потратят на лизинговые программы «Русский тягач» (субсидирование покупки грузовиков), «Русский фермер» (субсидии на приобретение легких коммерческих автомобилей для ферм и хозяйств) и «Свое дело» (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса). Скидка на автомобили по этим программам составит 12,5%.Как считает эксперт, по итогам года рост российского авторынка составит 5% по отношению к результату 2016-го. Тем не менее, о существенном подъеме авторынка можно говорить только после улучшения экономической ситуации в стране в целом.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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