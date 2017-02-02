2 февраля 2017, 14:16

Еще один снегоплавильный пункт заработал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сегодня дан старт работе нового стационарного снегоплавильного пункта. Территориально он разместился на Васильевском острове, на Шкиперском протоке.
Еще один снегоплавильный пункт заработал в Санкт-Петербурге

Процесс утилизации снега прост: собранный снег высыпается в специальные дробилки-сепаторы, затем растапливается в подземной камере, после чего стоки направляются для очистки на Центральную станцию аэрации.

Производительность нового пункта – 7 000 кубометров в сутки. Здесь будут утилизировать снег, собранный на Васильевском острове и Петроградской стороне. Всего в городе на Неве работает 11 стационарных снегоплавильных пунктов в разных районах города и 6 снегоприемных пунктов.

Сообща они могут принять до 95 500 кубометров снега в сутки. Как сообщает пресс-служба городского Правительства, программа строительства снегоплавильных пунктов Северной столице будет продолжена.

Для справки: на 1 февраля 2017 года стационарные снегоплавильные пункты и стационарные снегоприемные пункты города приняли в общей сложности 1 210 000 кубометров снега.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Как получить пропуск в центр Москвы (МКАД, СК, ТТК)
Здравствуйте, столкнулся с проблемой получения пропуска МКАД, отправлял соответствующие документы в службы, постоянно приходят отказы по разным причинам. Интересовался у коллег, знакомых, по этому поводу мало кто знает, а платить 50+ тыщ. желания нет. Кто может поделиться по данному поводу прошу рассказать ...
Lavelas
mercedes E
Про мою бывшую Попробую описать поиски и итоги. Я искренне считал, что люди покупают кабриолеты не на последние деньги и это не основная машина, а состояние этой машины должно быть близкое к идеальному, даже если машине 3-4 года. Как же я заблуждался… С мая месяца я пересмотрел очень много вариантов ...
TANK
Тойота Центр Парнас | отзывы
Все отлично! Отремонтировали авто в срок, спасибо команде профессионалов. Так держать!
Ася
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Еще один снегоплавильный пункт заработал в Санкт-Петербурге
Процесс утилизации снега прост: собранный снег высыпается в специальные дробилки-сепаторы, затем растапливается в подземной камере, после чего стоки направляются для очистки на Центральную станцию аэрации.Производительность нового пункта – 7 000 кубометров в сутки. Здесь будут утилизировать снег, собранный на Васильевском острове и Петроградской стороне. Всего в городе на Неве работает 11 стационарных снегоплавильных пунктов в разных районах города и 6 снегоприемных пунктов. Сообща они могут принять до 95 500 кубометров снега в сутки. Как сообщает пресс-служба городского Правительства, программа строительства снегоплавильных пунктов Северной столице будет продолжена.Для справки: на 1 февраля 2017 года стационарные снегоплавильные пункты и стационарные снегоприемные пункты города приняли в общей сложности 1 210 000 кубометров снега.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG