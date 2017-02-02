Еще один снегоплавильный пункт заработал в Санкт-Петербурге
Процесс утилизации снега прост: собранный снег высыпается в специальные дробилки-сепаторы, затем растапливается в подземной камере, после чего стоки направляются для очистки на Центральную станцию аэрации.
Производительность нового пункта – 7 000 кубометров в сутки. Здесь будут утилизировать снег, собранный на Васильевском острове и Петроградской стороне. Всего в городе на Неве работает 11 стационарных снегоплавильных пунктов в разных районах города и 6 снегоприемных пунктов.
Сообща они могут принять до 95 500 кубометров снега в сутки. Как сообщает пресс-служба городского Правительства, программа строительства снегоплавильных пунктов Северной столице будет продолжена.
Для справки: на 1 февраля 2017 года стационарные снегоплавильные пункты и стационарные снегоприемные пункты города приняли в общей сложности 1 210 000 кубометров снега.
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