10 июля 2017, 19:38
Это не иномарка: в сети появились снимки концепта «Волга 2020»
Первое впечатление от фотографий концепт-кара - перед нами разработка ведущих европейских автопроизводителей. Узнать в представительском седане давно знакомую «Волгу» непросто. Это и не удивительно: российская корпорация «ГАЗ» не имеет никакого отношения к концепту. Новинка отражает видение данного автомобиля нашим соотечественником дизайнером Александром Штормом.
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Двухцветный корпус, мускулистые линии кузова, массивные двери, внушительные тормоза, бежевый кожаный салон - таковы детали концепта, который мог бы стать автомобилем класса «люкс».
Западные специалисты уже опубликовали восторженные рецензии на рендер известной российской марки. При этом автомобильная компания пока не сделала никаких заявлений о начале выпуска новой модели на своих мощностях. В планах руководства «подарить» имя «Волги» небольшому фургону, размерами уступающему «ГАЗели».
Автомобильная марка «Волга» выпускалась отечественным автопроизводителем с 1956 по 2010 год. «Волга» всегда считалась автомобилем для партийной элиты Советского Союза.
Комплектации и технические характеристики
|ГАЗ 22 Волга 2.4 MT
|Год выпуска, с
|1962
|Год выпуска, по
|1965
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|77 / 56 при 4000
|Объем двигателя
|2445
|Тип трансмисии
|механика 3
|Привод
|задний
|Смешанный цикл
|13.5
|Топливо
|АИ-76
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ГАЗ-22- это не машина, это- жизнь, которую она прожила вместе со мной, росла, когда я была очень маленькой, открывала вместе со мной мир, стоила дом.. Это машина для тех, кто считает автомобиль своим другом, а в друге не будешь искать недостатки. В ней все прекрасно!
Удобный авто для меня , просторный салон мягкие сиденья обслуживать можно самаму. Продою свой Баргузин совсеми его достинствами потому , что хочу купить такой-же но помоложе. расход топлива по трассе 9 литров двигатель змз-40522i. Чего ивам желаю!!!
Отличное авто для всех случаев жизни, пока сам не исправишь все недостатки вручную.
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