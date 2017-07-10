10 июля 2017, 19:38

Это не иномарка: в сети появились снимки концепта «Волга 2020»

Первое впечатление от фотографий концепт-кара - перед нами разработка ведущих европейских автопроизводителей. Узнать в представительском седане давно знакомую «Волгу» непросто. Это и не удивительно: российская корпорация «ГАЗ» не имеет никакого отношения к концепту. Новинка отражает видение данного автомобиля нашим соотечественником дизайнером Александром Штормом.
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  Это не иномарка: в сети появились снимки концепта «Волга 2020» ГАЗ 22 Волга Это не иномарка: в сети появились снимки концепта «Волга 2020»
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«Волга 2020» коренным образом отличается от продукции Горьковского автомобильного завода. Низкая посадка, внушительные колесные арки с большими дисками, панорамное стекло и стильная светодиодная оптика - первое, что бросается в глаза. Экстерьер «Волги» выполнен в лучших традициях седана представительского класса. Для российского автомобилестроения данный образец мог бы стать настоящим прорывом.

Двухцветный корпус, мускулистые линии кузова, массивные двери, внушительные тормоза, бежевый кожаный салон - таковы детали концепта, который мог бы стать автомобилем класса «люкс».

Западные специалисты уже опубликовали восторженные рецензии на рендер известной российской марки. При этом автомобильная компания пока не сделала никаких заявлений о начале выпуска новой модели на своих мощностях. В планах руководства «подарить» имя «Волги» небольшому фургону, размерами уступающему «ГАЗели».

Автомобильная марка «Волга» выпускалась отечественным автопроизводителем с 1956 по 2010 год. «Волга» всегда считалась автомобилем для партийной элиты Советского Союза.
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Комплектации и технические характеристики

ГАЗ 22 Волга 2.4 MT
Год выпуска, с1962
Год выпуска, по1965
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин77 / 56 при 4000
Объем двигателя2445
Тип трансмисиимеханика 3
Приводзадний
Смешанный цикл13.5
ТопливоАИ-76
Все характеристики
Новинки и концепт кары GAZ, Газель

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Отзывы по теме
Форум ГАЗ 22 Волга
ГАЗ-22- это не машина, это- жизнь, которую она прожила вместе со мной, росла, когда я была очень маленькой, открывала вместе со мной мир, стоила дом.. Это машина для тех, кто считает автомобиль своим другом, а в друге не будешь искать недостатки. В ней все прекрасно!
Nataly
Отзыв о ГАЗ 2217 2005 года
Удобный авто для меня , просторный салон мягкие сиденья обслуживать можно самаму. Продою свой Баргузин совсеми его достинствами потому , что хочу купить такой-же но помоложе. расход топлива по трассе 9 литров двигатель змз-40522i. Чего ивам желаю!!!
баргузин
Отзыв о ГАЗ 2217 2007 года
Отличное авто для всех случаев жизни, пока сам не исправишь все недостатки вручную.
Artemka
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Это не иномарка: в сети появились снимки концепта «Волга 2020»
{{material_118511}}«Волга 2020» коренным образом отличается от продукции Горьковского автомобильного завода. Низкая посадка, внушительные колесные арки с большими дисками, панорамное стекло и стильная светодиодная оптика - первое, что бросается в глаза. Экстерьер «Волги» выполнен в лучших традициях седана представительского класса. Для российского автомобилестроения данный образец мог бы стать настоящим прорывом.Двухцветный корпус, мускулистые линии кузова, массивные двери, внушительные тормоза, бежевый кожаный салон - таковы детали концепта, который мог бы стать автомобилем класса «люкс».Западные специалисты уже опубликовали восторженные рецензии на рендер известной российской марки. При этом автомобильная компания пока не сделала никаких заявлений о начале выпуска новой модели на своих мощностях. В планах руководства «подарить» имя «Волги» небольшому фургону, размерами уступающему «ГАЗели».Автомобильная марка «Волга» выпускалась отечественным автопроизводителем с 1956 по 2010 год. «Волга» всегда считалась автомобилем для партийной элиты Советского Союза.{{vote_98}}
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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