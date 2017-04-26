54
26 апреля 2017, 19:22

Ferrari 488 GTB оснастили мотором 700 л.с.

Компания Ferrari оснастит «заряженную» версию купе 488 GTB 700-сильным мотором. Когда модель будет запущена в массовое производство и на каких рынках будет продаваться, пока неизвестно.
^
Новая модификация станет преемником снятой с производства Ferrari 458 Speciale. Спорткар получит твин-турбо 3,9-литровый V8 мощностью около 700 л.с., масса автомобиля будет снижена до 1 400 кг. При этом подвеска, рулевое управление и тормоза будут перенастроены со стремлением на эксплуатацию в условиях гоночной трассе.
 
Предполагается, что эта вариация Ferrari 488 получит обозначение GTO. Модель должна дебютировать до конца 2017 года.
 
Участники рынка сообщили, что Ferrari 488 GTO будет конкурировать с новым Porsche 911 GT2.
Новинки и концепт кары Феррари

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ferrari Автомудрость Ferrari АвтоПитер Ferrari Дизайн и тюнинг Ferrari Новинки и концепт кары Ferrari Новости и акции автосалонов Ferrari Автосалоны и дилеры марки Ferrari Аренда и прокат авто марки Ferrari Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ferrari Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ferrari
Главные материалы
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 69 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 41 модель
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Ferrari 488 GTB оснастили мотором 700 л.с.
Новая модификация станет преемником снятой с производства Ferrari 458 Speciale. Спорткар получит твин-турбо 3,9-литровый V8 мощностью около 700 л.с., масса автомобиля будет снижена до 1 400 кг. При этом подвеска, рулевое управление и тормоза будут перенастроены со стремлением на эксплуатацию в условиях гоночной трассе. Предполагается, что эта вариация Ferrari 488 получит обозначение GTO. Модель должна дебютировать до конца 2017 года. Участники рынка сообщили, что Ferrari 488 GTO будет конкурировать с новым Porsche 911 GT2.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирская область Ростов-на-Дону Обнинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG