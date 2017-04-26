54
26 апреля 2017, 19:22
Ferrari 488 GTB оснастили мотором 700 л.с.
Компания Ferrari оснастит «заряженную» версию купе 488 GTB 700-сильным мотором. Когда модель будет запущена в массовое производство и на каких рынках будет продаваться, пока неизвестно.
Новая модификация станет преемником снятой с производства Ferrari 458 Speciale. Спорткар получит твин-турбо 3,9-литровый V8 мощностью около 700 л.с., масса автомобиля будет снижена до 1 400 кг. При этом подвеска, рулевое управление и тормоза будут перенастроены со стремлением на эксплуатацию в условиях гоночной трассе.
Предполагается, что эта вариация Ferrari 488 получит обозначение GTO. Модель должна дебютировать до конца 2017 года.
Участники рынка сообщили, что Ferrari 488 GTO будет конкурировать с новым Porsche 911 GT2.
Читайте по теме
Если дорога привела в Рим
01.03.2015, 14:19
ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
24.04.2017, 20:57
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
22.04.2017, 06:31
Читайте по теме
Если дорога привела в Рим
01.03.2015, 14:19
ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
24.04.2017, 20:57
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
22.04.2017, 06:31
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
Интересные разделы
АвтоМосква Ferrari Автомудрость Ferrari АвтоПитер Ferrari Дизайн и тюнинг Ferrari Новинки и концепт кары Ferrari Новости и акции автосалонов Ferrari Автосалоны и дилеры марки Ferrari Аренда и прокат авто марки Ferrari Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ferrari Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ferrari
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное