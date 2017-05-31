31 мая 2017, 17:08
Ferrari дороже 7 000 000 долларов продают в Дубае
Сразу после презентации суперкар Ferrari LaFerrari Aperta стал один из самых желаемых автомобилей для коллекционеров со всего мира. Еще год назад подобные экземпляры оценивались в полтора раза дешевле.
Одна из моделей выставлена на продажу арабским дилерским центром GTR Motors, который оценил автомобиль в 7 300 000 долларов, что по актуальному курсу составляет 416 100 000 рублей. Интересно, что многие автомобильные эксперты посчитали цену LaFerrari Aperta чрезмерно завышенной. Если покупатель не найдется в ближайшее время, цену на транспортное средство снизят.
Дилерский центр нигде не размещал фотографий особого суперкара, однако продавцы утверждают, что модель обладает красным цветом кузова и имеет черный интерьер и карбоновую съемную крышу.
Отметим, что в конце минувшего года аналогичная модель была выставлена на один из американских аукционов, что в процессе торгов можно было наблюдать настоящую «ценовую войну» среди покупателей.
В результате авто реализован за 7 000 000 долларов. Примерно за полгода до этого еще один Ferrari LaFerrari в кузове купе был продан на аукционе за 4 600 000 долларов.
Комплектации и технические характеристики
|Ferrari LaFerrari 6.3 AMT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|гибрид
|Мощность, л.с./ об/мин
|800
|Объем двигателя
|6262
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|задний
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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