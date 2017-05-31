31 мая 2017, 17:08

Ferrari дороже 7 000 000 долларов продают в Дубае

Сразу после презентации суперкар Ferrari LaFerrari Aperta стал один из самых желаемых автомобилей для коллекционеров со всего мира. Еще год назад подобные экземпляры оценивались в полтора раза дешевле.
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Одна из моделей выставлена на продажу арабским дилерским центром GTR Motors, который оценил автомобиль в 7 300 000 долларов, что по актуальному курсу составляет 416 100 000 рублей. Интересно, что многие автомобильные эксперты посчитали цену LaFerrari Aperta чрезмерно завышенной. Если покупатель не найдется в ближайшее время, цену на транспортное средство снизят.
 
Дилерский центр нигде не размещал фотографий особого суперкара, однако продавцы утверждают, что модель обладает красным цветом кузова и имеет черный интерьер и карбоновую съемную крышу.
 
Отметим, что в конце минувшего года аналогичная модель была выставлена на один из американских аукционов, что в процессе торгов можно было наблюдать настоящую «ценовую войну» среди покупателей.
В результате авто реализован за 7 000 000 долларов. Примерно за полгода до этого еще один Ferrari LaFerrari в кузове купе был продан на аукционе за 4 600 000 долларов.

Комплектации и технические характеристики

Ferrari LaFerrari 6.3 AMT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателягибрид
Мощность, л.с./ об/мин800
Объем двигателя6262
Тип трансмисииробот 7
Приводзадний
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari дороже 7 000 000 долларов продают в Дубае
Одна из моделей выставлена на продажу арабским дилерским центром GTR Motors, который оценил автомобиль в 7 300 000 долларов, что по актуальному курсу составляет 416 100 000 рублей. Интересно, что многие автомобильные эксперты посчитали цену LaFerrari Aperta чрезмерно завышенной. Если покупатель не найдется в ближайшее время, цену на транспортное средство снизят. Дилерский центр нигде не размещал фотографий особого суперкара, однако продавцы утверждают, что модель обладает красным цветом кузова и имеет черный интерьер и карбоновую съемную крышу. Отметим, что в конце минувшего года аналогичная модель была выставлена на один из американских аукционов, что в процессе торгов можно было наблюдать настоящую «ценовую войну» среди покупателей.В результате авто реализован за 7 000 000 долларов. Примерно за полгода до этого еще один Ferrari LaFerrari в кузове купе был продан на аукционе за 4 600 000 долларов.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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