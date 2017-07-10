10 июля 2017, 14:23

Ferrari готовит к выпуску свой первый кроссовер

Итальянский автопроизводитель, известный своими скоростными спорткарами, готовит к выпуску первый полноприводный кроссовер. Премьера новинки запланирована на 2021 год.
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Практически вся информация об ожидаемой модели держится в секрете. По имеющимся данным, проекту кроссовера присвоено кодовое имя F16X. Известно, что к выпуску готовится пятидверный автомобиль с гибридным «движком» и полным приводом. Не исключено, что мотор будет иметь 8 цилиндров.

Алюминиевая архитектура кузова заимствована у предшественника - модели GTC4 Lusso. Изюминкой новинки станут задние двери, открывающиеся против направления движения. Инженеры компании пошли на этот шаг из-за необходимости избавиться от центральных стоек, облегчив тем самым посадку пассажиров заднего ряда.

До этого на счету компании были лишь спорткары и купе. Но мировая популярность сегмента SUV вынудила итальянского производителя присмотреться к классу кроссоверов и взяться за разработку собственной модели. Но компания Ferrari заявляет, что новинка не будет кроссовером или внедорожником в привычном виде. Скорее F16X будет представлен как «высокое пятидверное купе».

Предполагаемая стоимость автомобиля начнется от 350 тыс. долларов.

Новинки и концепт кары Феррари

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari готовит к выпуску свой первый кроссовер
{{material_119074 }}Практически вся информация об ожидаемой модели держится в секрете. По имеющимся данным, проекту кроссовера присвоено кодовое имя F16X. Известно, что к выпуску готовится пятидверный автомобиль с гибридным «движком» и полным приводом. Не исключено, что мотор будет иметь 8 цилиндров. Алюминиевая архитектура кузова заимствована у предшественника - модели GTC4 Lusso. Изюминкой новинки станут задние двери, открывающиеся против направления движения. Инженеры компании пошли на этот шаг из-за необходимости избавиться от центральных стоек, облегчив тем самым посадку пассажиров заднего ряда.До этого на счету компании были лишь спорткары и купе. Но мировая популярность сегмента SUV вынудила итальянского производителя присмотреться к классу кроссоверов и взяться за разработку собственной модели. Но компания Ferrari заявляет, что новинка не будет кроссовером или внедорожником в привычном виде. Скорее F16X будет представлен как «высокое пятидверное купе».Предполагаемая стоимость автомобиля начнется от 350 тыс. долларов.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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