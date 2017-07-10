10 июля 2017, 14:23
Ferrari готовит к выпуску свой первый кроссовер
Итальянский автопроизводитель, известный своими скоростными спорткарами, готовит к выпуску первый полноприводный кроссовер. Премьера новинки запланирована на 2021 год.
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Алюминиевая архитектура кузова заимствована у предшественника - модели GTC4 Lusso. Изюминкой новинки станут задние двери, открывающиеся против направления движения. Инженеры компании пошли на этот шаг из-за необходимости избавиться от центральных стоек, облегчив тем самым посадку пассажиров заднего ряда.
До этого на счету компании были лишь спорткары и купе. Но мировая популярность сегмента SUV вынудила итальянского производителя присмотреться к классу кроссоверов и взяться за разработку собственной модели. Но компания Ferrari заявляет, что новинка не будет кроссовером или внедорожником в привычном виде. Скорее F16X будет представлен как «высокое пятидверное купе».
Предполагаемая стоимость автомобиля начнется от 350 тыс. долларов.
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Комментарии пользователей
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Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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