Ferrari не будет использовать турбомоторы
Глава Ferrari Серджио Маркионне опроверг информацию о том, что итальянская марка откажется от 12-цилиндровых атмосферных двигателей ради турбомоторов. Компания предлагает агрегаты V12 уже на протяжении 70 лет.
По словам топ-менеджера, компания всегда будет предлагать безнаддувные моторы V12. Глава отдела по разработке новых двигателей добавил, что использование турбокомпрессоров на этих агрегатах – «совершенное безумие». Тем не менее, подобные моторы войдут в состав гибридных силовых установок.
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На этом направлении Ferrari также делает акцент. Правда, развивать гибридные технологии в компании намерены не с целью снизить показатели выбросов вредных веществ в атмосферу, а для улучшения динамических показателей машин на трассах.
А вот что касается 12-цилиндровых двигателей, то они являются частью истории итальянского автопроизводителя. Последней новинкой Ferrari с агрегатом V12 стал суперкар 812 Superfast, который заменит собой F12 Berlinetta.
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Комментарии пользователей
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Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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