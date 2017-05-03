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3 мая 2017, 11:07

Ferrari не будет использовать турбомоторы

Глава Ferrari Серджио Маркионне опроверг информацию о том, что итальянская марка откажется от 12-цилиндровых атмосферных двигателей ради турбомоторов. Компания предлагает агрегаты V12 уже на протяжении 70 лет.
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По словам топ-менеджера, компания всегда будет предлагать безнаддувные моторы V12. Глава отдела по разработке новых двигателей добавил, что использование турбокомпрессоров на этих агрегатах – «совершенное безумие». Тем не менее, подобные моторы войдут в состав гибридных силовых установок.

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На этом направлении Ferrari также делает акцент. Правда, развивать гибридные технологии в компании намерены не с целью снизить показатели выбросов вредных веществ в атмосферу, а для улучшения динамических показателей машин на трассах.

А вот что касается 12-цилиндровых двигателей, то они являются частью истории итальянского автопроизводителя. Последней новинкой Ferrari с агрегатом V12 стал суперкар 812 Superfast, который заменит собой F12 Berlinetta.

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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari не будет использовать турбомоторы
По словам топ-менеджера, компания всегда будет предлагать безнаддувные моторы V12. Глава отдела по разработке новых двигателей добавил, что использование турбокомпрессоров на этих агрегатах – «совершенное безумие». Тем не менее, подобные моторы войдут в состав гибридных силовых установок.{{material_118032}}На этом направлении Ferrari также делает акцент. Правда, развивать гибридные технологии в компании намерены не с целью снизить показатели выбросов вредных веществ в атмосферу, а для улучшения динамических показателей машин на трассах.А вот что касается 12-цилиндровых двигателей, то они являются частью истории итальянского автопроизводителя. Последней новинкой Ferrari с агрегатом V12 стал суперкар 812 Superfast, который заменит собой F12 Berlinetta.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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