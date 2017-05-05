Ferrari продала суперкаров на 242 миллиона евро
По данным аналитиков, успех компании обеспечил открытый гиперкар La Ferrari Aperta, стоимость которого составляет 2,1 млн евро. Примечательно, что еще до официальной премьеры итальянцы распродали все экземпляры этой модели.
Как считают в агентстве Bloomberg, это объясняется ростом интереса потребителей к 12-цилиндровым моторам. Также весной этого года Ferrari представила еще один суперкар с аналогичным двигателем – 812 Superfast. Он развивает 800 л.с. и 718 Нм крутящего момента. Ferrari 812 Superfast способен набирать 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 км/ч.
Между тем, глава Ferrari Серджио Маркионне опроверг информацию о том, что итальянская марка откажется от 12-цилиндровых атмосферных двигателей ради турбомоторов. Компания предлагает агрегаты V12 уже на протяжении 70 лет и продолжит это делать. Глава отдела по разработке новых двигателей добавил, что использование турбокомпрессоров на этих агрегатах – «совершенное безумие». Тем не менее, подобные моторы войдут в состав гибридных силовых установок.
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